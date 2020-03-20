Динамо-Брест - Смолевичи: показываем яркие моменты прямо с матча (1:1)

Источник материала: Виртуальный Брест

Матч Динамо-Брест - Смолевичи проходит при непривычно пустых трибунах, однако уже хорошо, что проходит. Потому что наш чемпионат - единственный в Европе, все остальные отменили из-за коронавируса . Даже Турция сдалась, а мы вот держимся. Смотрите яркие моменты с матча.





Накануне старта нового сезона Высшей Лиги воспитанники Академии "Динамо-Брест" поддержали основную команду.





Зона активности на матче «Динамо-Брест» — «Смолевичи» не работала на этот раз, к сожалению, об этом сообщалось заранее .





Матч проходит пока под напряжением - брестчане атакуют и прессуют соперников.





Чемпионат Беларуси стартовал 19 марта. Глава федерации футбола Владимир Базанов уверяет, что эпидемиологическая обстановка в стране не критичная и контролируемая. Значит, можно играть.

Судьи — Д.Щербаков, М.Арабей, А.Гусев (все — Минск).

ДИНАМО Бр: Павлюченко, Веретило (к), Кики, Павловец, Печенин, Нойок, Кисляк, Милевский, Савицкий, Гордейчук, Бакай.

Запасные: Игнатович, Быков, Кривец, Витус, Шевченко, Юзепчук, Лаптев.

СМОЛЕВИЧИ: Фильцов, Жевнеров, Ращеня, Алибеков, Барсуков, Турик, Котов, Макаров, Бутаревич, Мухамедов, Верас.

Запасные: Гомелько, Лазовский, Вакулич, Василенок, Александрович, Щегрикович, Садовский.

Первый матч сезона. На «Брестском» практически нет людей. Чтобы вы понимали, как у нас боятся коронавируса. pic.twitter.com/A6IMm4cycu — Maksim Khliabets (@Zlydzen) March 20, 2020

Перерыв. 0:0 после первого тайма. Однако...





В начале второго тайма Динамо-Брест пропускает гол. Забивает его Мухамедов. "Смолевичи" впереди. Мало кто вообще думал, что Бресту дома придётся отыгрываться, однако факт. Надо признать, что у Динамо много возможностей, острых ситуаций хватает у ворот соперников, но пока всё ещё никак не получается забить. Трибуны, конечно, как могут поддерживают команды.

«Чемпионы, кто к вам приехал?» - скандирует фан-сектор.





На 67-й минуте Динамо едва не забивает, и через несколько секунд - Кики забивает гол. Ничья, 1:1