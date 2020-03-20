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Динамо-Брест - Смолевичи: показываем яркие моменты прямо с матча (1:1)

20.03.2020 19:50 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Матч Динамо-Брест - Смолевичи проходит при непривычно пустых трибунах, однако уже хорошо, что проходит. Потому что наш чемпионат - единственный в Европе, все остальные отменили из-за коронавируса. Даже Турция сдалась, а мы вот держимся. Смотрите яркие моменты с матча.

Динамо-Брест - Смолевичи: показываем яркие моменты прямо с матча (1:1)

Накануне старта нового сезона Высшей Лиги воспитанники Академии "Динамо-Брест" поддержали основную команду.

Динамо-Брест - Смолевичи: показываем яркие моменты прямо с матча (1:1)

Зона активности на матче «Динамо-Брест» — «Смолевичи» не работала на этот раз, к сожалению, об этом сообщалось заранее.

Динамо-Брест - Смолевичи: показываем яркие моменты прямо с матча (1:1)

Матч проходит пока под напряжением - брестчане атакуют и прессуют соперников.

Динамо-Брест - Смолевичи: показываем яркие моменты прямо с матча (1:1)

Чемпионат Беларуси стартовал 19 марта. Глава федерации футбола Владимир Базанов уверяет, что эпидемиологическая обстановка в стране не критичная и контролируемая. Значит, можно играть.

Судьи — Д.Щербаков, М.Арабей, А.Гусев (все — Минск).
ДИНАМО Бр: Павлюченко, Веретило (к), Кики, Павловец, Печенин, Нойок, Кисляк, Милевский, Савицкий, Гордейчук, Бакай.
Запасные: Игнатович, Быков, Кривец, Витус, Шевченко, Юзепчук, Лаптев.
СМОЛЕВИЧИ: Фильцов, Жевнеров, Ращеня, Алибеков, Барсуков, Турик, Котов, Макаров, Бутаревич, Мухамедов, Верас.
Запасные: Гомелько, Лазовский, Вакулич, Василенок, Александрович, Щегрикович, Садовский.

Перерыв. 0:0 после первого тайма. Однако...

Динамо-Брест - Смолевичи: показываем яркие моменты прямо с матча (1:1)

В начале второго тайма Динамо-Брест пропускает гол. Забивает его Мухамедов. "Смолевичи" впереди. Мало кто вообще думал, что Бресту дома придётся отыгрываться, однако факт. Надо признать, что у Динамо много возможностей, острых ситуаций хватает у ворот соперников, но пока всё ещё никак не получается забить. Трибуны, конечно, как могут поддерживают команды.

«Чемпионы, кто к вам приехал?» - скандирует фан-сектор.

Динамо-Брест - Смолевичи: показываем яркие моменты прямо с матча (1:1)

На 67-й минуте Динамо едва не забивает, и через несколько секунд - Кики забивает гол. Ничья, 1:1

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Матч Динамо-Брест - Смолевичи проходит при непривычно пустых трибунах, однако уже хорошо, что проходит. Потому что наш чемпионат - единственный в Европе, все...
 
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