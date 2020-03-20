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МИД решает вопрос: белорусов, застрявших в Юго-Восточной Азии, будут эвакуировать через Вьетнам
20.03.2020 21:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство иностранных дел прорабатывает вопрос эвакуации белорусских граждан из стран Юго-Восточной Азии. Об этом
— В связи со сложной эпидемиологической обстановкой вследствие распространения коронавирусной инфекции COVID-19 прорабатывается вопрос эвакуации граждан Беларуси из стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, Лаос). Отправление авиарейсов планируется с территории Вьетнама, — говорится в сообщении.
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