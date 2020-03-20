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СТОП, ПАНИКА! Ситуация с коронавирусом под контролем!

20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

СТОП, ПАНИКА! Ситуация с коронавирусом под контролем!Коронавирус. Пожалуй, на сегодняшний день именно эта тема самая обсуждаемая, так сказать, топовая. Интернет пестрит не самыми оптимистичными заголовками, некоторые сайты вещают о новых жертвах страшного заболевания. Что говорить – коварный коронавирус вкупе с пандемией обсуждают повсеместно: дома за ужином, на работе во время обеденного перерыва, с родными, друзьями и знакомыми.

Признаться честно, страшно. Вот только причина страха – не само заболевание, а реакция на него некоторых «крайне обеспокоенный и небезразличных» граждан. Случайное чихание теперь вызывает настороженность всей очереди в магазине, а порой и нескрываемый негатив. В глазах окружающих – недовольство, опаска, а порой и злоба.  В них, как в открытой книге, так и читается: «А не коронавирус ли?»

Эпидемия охватила некоторых быховчан. Вот только название ей не коронавирус, а банальная паника. Однако опасаться не стоит.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси под контролем!

Об этом авторитетно заявила заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская. Она обратила внимание, что меры профилактики этого заболевания такие же, как и при острых респираторных инфекциях. «Мы работаем по нескольким направлениям. В первую очередь это предупреждение завоза коронавирусной инфекции. Работа, которая проводится Государственным пограничным комитетом и Минздравом на границе, будет продолжаться», — подчеркнула Ирина Глинская.

В стране организованы пункты забора биоматериала в пунктах пропуска при пересечении границы Республики Беларусь у лиц, которые прибыли из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.

Сведения о таких лицах в последующем передаются в поликлиники по месту жительства для организации медицинского наблюдения. При этом лица, имевшие тесный контакт с пациентом с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции (так называемые «контакты 1-го уровня») изолируются и проходят лабораторное обследование по месту изоляции. «Контакты 2-го уровня» (те лица, вероятность заражения которых крайне низкая: контакт был не длительный или не близкий) находятся под медицинским наблюдением, их лабораторное обследование нецелесообразно.

С коллегой согласен главный врач Быховской центральной районной больницы Анатолий Каримов. Он заверил: в Быховском районе коронавируса нет! В настоящий момент под наблюдением медиков находятся четверо жителей района, относящихся к «контактам 2-го уровня». Это люди, вернувшиеся из стран, не относящихся к эпидемически неблагополучным! У каждого из них – отрицательный результат проверки на наличие вируса.

Важно помнить, что один из элементов эффективного контроля инфекций, отмечают медработники, — формирование позитивного отношения у населения к этой проблеме. Человек должен сам думать о своем здоровье: укреплять иммунитет, правильно питаться, мыть руки, знать, когда стоит носить маски, а когда они бесполезны.

В то же время, в борьбе с распространением вируса немало зависит от ответственной и профессиональной позиции всех граждан, четко следующих принципу достоверности распространяемой информации. Не должны допускаться ситуации, когда люди, находящиеся в медицинских учреждениях, просто вернувшиеся из других стран, фигурируют в качестве «героев» постов в социальных медиа, чувствуют негатив со стороны своих соседей, друзей, знакомых.

Всем следует помнить, что возвращение земляков из-за границы, в том числе после отдыха в  жарких странах, – это не повод для помещения их в карантин, а тем более, бичевания и ограничения каких-либо прав и свобод!

«Белорусы могут быть уверены, что в стране созданы все условия для выявления заболевания коронавирусом и борьбы с ним, — отмечает министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. — Медики обладают достаточным количеством средств для выявления инфекции. РНК вируса было максимально оперативно передано в Беларусь, и это позволило создать тест-систему. К тому же в распоряжении белорусских специалистов имеется тест-система отечественного производства, утвержденная ВОЗ». Меры, предпринимаемые Беларусью, основаны на оценке существующих рисков и соответствуют рекомендациям ВОЗ.

Уважаемые граждане! Помните также и о том, что, помимо норм права, есть еще и этические нормы, которыми необходимо руководствоваться, касаясь личной жизни человека. Будьте ответственными и внимательными, не поддавайтесь панике в связи с возможным  распространением фейковой информации, перепроверяйте ее на официальных источниках. А вторжение в личную жизнь граждан, попытки противоречащего нормам права распространения их персональных данных и информации о состоянии здоровья, влекут соответствующую правовую оценку.

 

 
 
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Коронавирус. Пожалуй, на сегодняшний день именно эта тема самая обсуждаемая, так сказать, топовая. Интернет пестрит не самыми оптимистичными заголовками,...
 
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