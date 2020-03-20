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Хроника коронавируса. Что известно на 20 марта
20.03.2020 22:15 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Уже вторые сутки в китайском городе Ухань не фиксируют ни одного местного случая заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все 39 новых пациентов, у которых выявили заболевание, прибыли из-за границы. Число выздоровевших продолжает расти. Из больниц выписались еще 730 граждан.
О стабилизации эпидемиологической ситуации сообщают и в Республике Корея. Шестой день подряд число зараженных там не превышает 100 человек. Для сравнения: в пик эпидемии, который пришелся на конец февраля, страна сообщала о более чем 900 случаев за сутки.
Тем временем, в Японии намерены возобновить занятия в школах, которые закрыли из-за коронавируса. Ожидается, что учебный процесс начнется в апреле, после весенних каникул.
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Новости мира. Уже вторые сутки в китайском городе Ухань не фиксируют ни одного местного случая заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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