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«Наши рынки – это весь мир». Подробности визита Александра Лукашенко на предприятие «Адани»
20.03.2020 23:59 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Конкуренция и использование отечественной продукции – основа работы любого предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент, посещая 20 марта частное предприятие «Адани».
Это крупнейший производитель медицинского оборудования и систем безопасности. Здесь налажен так называемый полный цикл – от идеи до сборки. «Адани» на рынке уже 30 лет. Начинали с производства дозиметров. Сегодня линейка значительно шире, как и география поставок – 86 стран. И мощности предприятия продолжают расти.
С продукцией «Адани» знакомы президенты и арабские шейхи, миллионы туристов по всему миру и практически все белорусы. А в выставочном павильоне предприятия – как в декорациях фильмах о будущем. Кстати, именно такими кинокартинами вдохновлялся в 1991 году доктор технических наук, физик-ядерщик Владимир Линев, когда начинал свой бизнес. «Рамки», которые видят человека насквозь, медицинские аппраты, позволяющие рассмотреть заболевание на самой ранней стадии.
Директор компании сегодня с гордостью рассказывает: его детище – один из мировых лидеров по производству рентгеновского оборудования. В линейке – более 60 наименований.
Владимир Линёв, генеральный директор УП «Адани»:
Почти 85 % произведенного здесь идет на экспорт. С товаром знакомы в 86 странах мира: от СНГ до Европы и Америки. Такие экспортоориентированные компании – резиденты СЭЗ – имеют весомые льготы. В итоге за 2019 год эти предприятия положили в бюджет почти 1,5 миллиарда рублей. Это 3,5 % его доходной части.
Но Президент обращает внимание на детали. Во-первых, вклад СЭЗ в благосостояние страны может быть больше, и настаивает на получении максимальной пользы для Беларуси от резидентов. В приоритете – интересы государства, а не карман частника. Поэтому преференции сохранятся только в том случае, если это действительно выгодно для страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я поручил по Налоговому кодексу. Будем смотреть. Если речь идет о налоговых и прочих льготах, то, конечно, мы на это будем смотреть. Не потому, чтобы защемить кого-то. Вы видите, в какой ситуации функционирует государство: за каждую копейку, за рынки приходится драться.
Во-вторых, производители, которые не входят в свободные экономические зоны, жалуются на неравные правила игры. А главное условие конкуренции – равенство всех.
Александр Лукашенко:
Пока у нас работают, в основном, айтишники. Это новое, их надо на ноги поставить и так далее.
«Адани» – инновационное предприятие с амбициями. 8,5 % доходов компания вкладывает в науку и производство. В планах – глобальное расширение. Заказы расписаны до конца года, но мощностей да и свободного места практически не осталось. Под одной крышей, говорит директор, сейчас фактически работает 50 мини-заводов.
Президент готов дать землю, но с одним условием – задействовать в производственной цепочке отечественные предприятия. Александр Лукашенко сразу предлагает варианты и отвергает возникающие сомнения. Главное – уверено взять дело в свои руки.
На рынке рентгеновской медтехники компания работает вот уже 20 лет. В клиниках страны установлено порядка 850 аппаратов этого производителя. Здесь посчитали: каждый год на этой технике проходят обследование как минимум 4,5 млн белорусов. Например, такие современные томографы уже стоят в семи клиниках страны. И это только начало.
Александр Лукашенко:
Эти уникальные разработки – плод работы не коллектива, а команды единомышленников. Это 450 человек и из них 300 – с высшем образованием. Почти десяток – с учеными степенями и званиями. Это «мозговой центр» компании. Здесь работают самые ценные сотрудники.
Доктор-кардиолог Антонис Джозеф – ланкиец. В Минске получил медицинское образование, уехал на родину. Но вернулся в Беларусь. Работал участковым врачом. Сейчас практикующий хирург-кардилог в одной из обычных поликлиник – ведущий сотрудник компании. Его заметили, пригласили в команду. В итоге, идеальный сплав практики и науки. И таких талантливых кадров немало. Главное – уметь их найти и ценить.
Александр Лукашенко:
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
В условиях кризиса наше здравоохранение демонстрирует умение держать удар. И на «Адани» это особенно заметно.
Александр Лукашенко:
Мы хотим, я хочу (и думаю, что хозяева согласятся), чтобы они на прицеп взяли наши другие предприятия и тащили за собой. А они пусть производят комплектующие для них. Естественно, новые производства, расширения – я абсолютно поддерживаю это.
В компании не боятся открыто обсуждать успехи и брать на себя ответственность за промахи. Добавьте к этому амбиции и желание работать на результат. Так выглядит рецепт успешного производства, который некоторым предприятиям все еще не мешало бы перенять.
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Новости Беларуси. Конкуренция и использование отечественной продукции – основа работы любого предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом...
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