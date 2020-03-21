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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (16-22 марта 2020 года)
21.03.2020 00:00 — Новости о Коронавирусе | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Положительная динамика цен на квартиры сохраняется, хотя рост немного замедлился по сравнению с февралём. За минувшую неделю
Кризис
В мировой экономике разворачивается настоящая буря. Страны самоизолируются из-за коронавируса, через день происходит обвал на фондовых рынках, цены на нефть опустились до минимума за несколько лет. В Беларуси пока все спокойно — мы с интересом наблюдаем за происходящим, пытаясь хотя бы примерно оценить последствия. Одним из самых ярких «островков позитива» является рынок жилой недвижимости, где цены поднялись за год на 10%, а рост не прекращался даже в последние 2 недели. Давайте разберёмся, чем может обернуться такое несоответствие и посмотрим,
Кроме того, эксперты рассказали нам,
Строительство
Продолжение истории с проблемными «каркасниками» в Уручье, где дома, которые стоят на выходе из метро, покрылись трещинами, у жильцов испортились ремонты, а виновными называли собственников квартир. Оказалось, что ТС «Силач» все-таки проводило независимую экспертизу домов. Как застройщик отреагировал на выводы обследования,
«МАПИД»
На Партизанском проспекте
Не многие столичные застройщики предлагают дольщикам купить квартиру в новостройке сразу с внутренней отделкой. Однако и стоимость «квадрата» в таком случае, конечно, будет выше. В ЖК «Левада» есть апартаменты как с ремонтом, так и без него. Цена «квадрата» стартует от $1350, подробнее —
Земля
В Минском областном центре инвестиций и приватизации прошел аукцион по продаже изъятых у бывших собственников земельных участков с недостроенными незаконсервированными жилыми домами. Из 14 лотов, выставленных на торги,
Деньги
В некоторых банках ставка «взлетела» практически до 20%, но Нацбанк предлагает «каникулы». Что происходит с кредитами на недвижимость после изменения курса рубля,
Зарубежная недвижимость
В Минске прошел семинар для желающих купить квартиру в Испании. Несмотря на угрозу коронавируса, люди пришли. И не просто послушать. Судя по вопросам из зала, уточнить определенные финансовые моменты. Интервью со спикером
Фотограф из Гомеля Виктория Петренко сейчас находится на Бали вместе со своей дочкой и сестрой. Она столкнулась с серьезными проблемами по продлению визы в связи с коронавирусом и рассказала журналисту Realt.by, как вообще обстоят дела сейчас на острове. Заодно
Дачи и частные дома
Из года в год спрос на дачи под Минском растет, причем во всех направлениях от столицы. Спрос на недорогие дома есть круглый год. Однако с наступлением весны люди еще больше активизируются и стараются купить дачу к новому сезону, чтобы выехать из мегаполиса и отдыхать всей семьей на природе. В этом году, чтобы минимизировать контакты с другими людьми в большом городе и не заразиться коронавирусом, потребители
Коммерческая недвижимость
В
Для бизнеса
Не самое подходящее время, конечно, но в ТРЦ Galleria Minsk
Сеть гостиниц Marriott
Риэлтерский бизнес
Вслед за Италией крупные страны Западной Европы ввели жесткие меры борьбы по распространению коронавируса. Растет, хоть и не так быстро, как в странах-соседках, число заболевших коронавирусом и в Беларуси. Какие меры борьбы с пандемией
Жилье и инфраструктура
На повторный аукцион
В Смолевичах построят жилые дома, поликлинику, школы, детсады.
В Лошице
ЖКХ
Ночью 5 копеек, днем — 10. Сезонную дифференциацию для отопительных тарифов
Редакция Realt.by
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