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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (16-22 марта 2020 года)

21.03.2020 00:00 — Новости о Коронавирусе | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Положительная динамика цен на квартиры сохраняется, хотя рост немного замедлился по сравнению с февралём. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1475 $/м2. Потребовалось меньше 4 месяцев на то, чтобы квадратный метр подорожал на $100. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,1% и составила 1343 $/м2. Это самое незначительное недельное повышение цен в 2020 году.

Кризис

В мировой экономике разворачивается настоящая буря. Страны самоизолируются из-за коронавируса, через день происходит обвал на фондовых рынках, цены на нефть опустились до минимума за несколько лет. В Беларуси пока все спокойно — мы с интересом наблюдаем за происходящим, пытаясь хотя бы примерно оценить последствия. Одним из самых ярких «островков позитива» является рынок жилой недвижимости, где цены поднялись за год на 10%, а рост не прекращался даже в последние 2 недели. Давайте разберёмся, чем может обернуться такое несоответствие и посмотрим, как зависела цена на квартиры от цен на нефть в прошлые годы.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (16-22 марта 2020 года)

Кроме того, эксперты рассказали нам, что будет дальше с ценами на жилье в условиях экономического кризиса.

Строительство

Продолжение истории с проблемными «каркасниками» в Уручье, где дома, которые стоят на выходе из метро, покрылись трещинами, у жильцов испортились ремонты, а виновными называли собственников квартир. Оказалось, что ТС «Силач» все-таки проводило независимую экспертизу домов. Как застройщик отреагировал на выводы обследования, читайте в нашем материале. Продолжаются проблемы и у высотки на Купревича: «Дом дал осадку больше проектных значений».

«МАПИД» продает еще 21 квартиру в домах в английском стиле, расположенных в Минске по ул. Космонавтов. Аукцион по продаже этих квартир состоится 16 апреля в Минском городском центре недвижимости.

На Партизанском проспекте почти достроен жилой дом. Квартиры пойдут нуждающимся и не только. Но это не единственный дом для нуждающихся: в Лошице предлагают квартиры с «квадратом» от $ 550, активно строится самый «многодетный» ЖК «Малая Родина», также есть что предложить УКСам Заводского и Советского районов Минска.

Не многие столичные застройщики предлагают дольщикам купить квартиру в новостройке сразу с внутренней отделкой. Однако и стоимость «квадрата» в таком случае, конечно, будет выше. В ЖК «Левада» есть апартаменты как с ремонтом, так и без него. Цена «квадрата» стартует от $1350, подробнее — в материале.

Земля

В Минском областном центре инвестиций и приватизации прошел аукцион по продаже изъятых у бывших собственников земельных участков с недостроенными незаконсервированными жилыми домами. Из 14 лотов, выставленных на торги, были разыграны 12.

Деньги

В некоторых банках ставка «взлетела» практически до 20%, но Нацбанк предлагает «каникулы». Что происходит с кредитами на недвижимость после изменения курса рубля, читайте здесь.

Зарубежная недвижимость

В Минске прошел семинар для желающих купить квартиру в Испании. Несмотря на угрозу коронавируса, люди пришли. И не просто послушать. Судя по вопросам из зала, уточнить определенные финансовые моменты. Интервью со спикером здесь.

Фотограф из Гомеля Виктория Петренко сейчас находится на Бали вместе со своей дочкой и сестрой. Она столкнулась с серьезными проблемами по продлению визы в связи с коронавирусом и рассказала журналисту Realt.by, как вообще обстоят дела сейчас на острове. Заодно поговорили и про зимовку на Бали в принципе.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (16-22 марта 2020 года)

Дачи и частные дома

Из года в год спрос на дачи под Минском растет, причем во всех направлениях от столицы. Спрос на недорогие дома есть круглый год. Однако с наступлением весны люди еще больше активизируются и стараются купить дачу к новому сезону, чтобы выехать из мегаполиса и отдыхать всей семьей на природе. В этом году, чтобы минимизировать контакты с другими людьми в большом городе и не заразиться коронавирусом, потребители еще более активно стали покупать дачи. Для тех, кто не обрел чувство безопасности, сидя в многоэтажке, предлагаем закупиться гречкой и отправиться на хутор, где на вас точно никто не чихнет. В обзоре — 5 хуторов, которые можно купить прямо сейчас.

Коммерческая недвижимость

В перечне недобросовестных арендаторов сейчас находится 531 организация-должник.

Для бизнеса просят ввести льготы из-за коронавируса. Однако Совмин все равно увеличивает базовую арендную величину.

Не самое подходящее время, конечно, но в ТРЦ Galleria Minsk открывается магазин Stradivarius.

Сеть гостиниц Marriott не будет штрафовать за отмену брони из-за коронавируса: «Мы отдаем себе отчет в том, какое неспокойное время настало»

Риэлтерский бизнес

Вслед за Италией крупные страны Западной Европы ввели жесткие меры борьбы по распространению коронавируса. Растет, хоть и не так быстро, как в странах-соседках, число заболевших коронавирусом и в Беларуси. Какие меры борьбы с пандемией предпринимают агентства недвижимости?

Жилье и инфраструктура

На повторный аукцион выставлены 2 элитные квартиры: одна рядом с «Минск-Миром», вторая — возле Цнянки. Кроме того, на аукцион выставили квартиры должников.

Посмотрите, какой получилась первая школа в «Новой Боровой», где есть скейт-парк, тренажерный зал и даже сауна.

В Смолевичах построят жилые дома, поликлинику, школы, детсады. Что возведут в других городах-спутниках Минска?

В Лошице скоро появится детский сад на 230 мест.

ЖКХ

Ночью 5 копеек, днем — 10. Сезонную дифференциацию для отопительных тарифов впервые применят в этом году в Беларуси.

Редакция Realt.by

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Кризис в экономике и его влияние на рынок недвижимости, новые стройки и белорусы, которые застряли в других странах из-за карантина. Все самое интересное за...
 
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