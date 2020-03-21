Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (16-22 марта 2020 года)

Кроме того, эксперты рассказали нам, что будет дальше с ценами на жилье в условиях экономического кризиса.

Строительство

Продолжение истории с проблемными «каркасниками» в Уручье, где дома, которые стоят на выходе из метро, покрылись трещинами, у жильцов испортились ремонты, а виновными называли собственников квартир. Оказалось, что ТС «Силач» все-таки проводило независимую экспертизу домов. Как застройщик отреагировал на выводы обследования, читайте в нашем материале. Продолжаются проблемы и у высотки на Купревича : «Дом дал осадку больше проектных значений».

«МАПИД» продает еще 21 квартиру в домах в английском стиле, расположенных в Минске по ул. Космонавтов. Аукцион по продаже этих квартир состоится 16 апреля в Минском городском центре недвижимости.

На Партизанском проспекте почти достроен жилой дом . Квартиры пойдут нуждающимся и не только. Но это не единственный дом для нуждающихся: в Лошице предлагают квартиры с «квадратом» от $ 550 , активно строится самый «многодетный» ЖК «Малая Родина» , также есть что предложить УКСам Заводского и Советского районов Минска.

Не многие столичные застройщики предлагают дольщикам купить квартиру в новостройке сразу с внутренней отделкой. Однако и стоимость «квадрата» в таком случае, конечно, будет выше. В ЖК «Левада» есть апартаменты как с ремонтом, так и без него. Цена «квадрата» стартует от $1350, подробнее — в материале .

Земля

В Минском областном центре инвестиций и приватизации прошел аукцион по продаже изъятых у бывших собственников земельных участков с недостроенными незаконсервированными жилыми домами. Из 14 лотов, выставленных на торги, были разыграны 12 .

Деньги

В некоторых банках ставка «взлетела» практически до 20%, но Нацбанк предлагает «каникулы». Что происходит с кредитами на недвижимость после изменения курса рубля, читайте здесь .

Зарубежная недвижимость

В Минске прошел семинар для желающих купить квартиру в Испании. Несмотря на угрозу коронавируса, люди пришли. И не просто послушать. Судя по вопросам из зала, уточнить определенные финансовые моменты. Интервью со спикером здесь .