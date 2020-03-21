Коронавирус: в Британии закрывают пабы. Правительство будет платить 80% зарплаты потерявшим работу

Источник материала: Tut.by

Британское правительство компенсирует 80% зарплаты (до 2500 фунтов в месяц) сотрудникам частных компаний, лишившимся возможности работать из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, заявил в пятницу министр финансов Риши Сунак.



Фото: Reuters

Он пообещал финансово помочь всем, кому грозит увольнение. Впервые в истории, заявил министр, правительство вместо бизнеса будет платить людям их зарплаты.

Эта мера, как считает правительство, позволит компаниям не увольнять сотрудников, даже если они не могут работать из-за пандемии. Раши Сунак призвал частные компании ответственно отнестись к своим сотрудникам, оказавшимся в тяжелой ситуации.

«Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Мы в правительстве делаем все, чтобы вас поддержать, — обратился он к бизнесменам. — И я прошу вас сделать все, чтобы поддержать своих работников».

Британские компании могут не платить налог на добавленную стоимость до конца июня и получили возможность взять беспроцентный кредит на год, объявил Риши Сунак. Он пообещал на следующей неделе объявить о дальнейших мерах, позволяющих малому и среднему бизнесу получить доступ к беспроцентным кредитам.

Правительство также объявило об увеличении пособий самозанятым.

О беспрецедентном в истории страны пакете экономической помощи гражданам и бизнесу было объявлено на ежедневной пресс-конференции правительства.

Премьер-министр Борис Джонсон заверил частные компании, что их не бросят на произвол судьбы. «Мы будем с вами и сделаем для вас все, что в силах правительства».

Обнародованный пакет мер экономической поддержки власти оценивают примерно в 30 млрд фунтов.

Пабы и рестораны закроются

Премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что всем кафе, пабам, барам и ресторанам предписано с субботы прекратить работу. Они смогут продолжать доставку на дом.

«Я признаю, что наши меры экстраординарны: мы отнимаем древнее, неотъемлемое право человека, рожденного свободным в Соединенном Королевстве, пойти в паб. И я понимаю, что люди чувствуют по этому поводу», — заявил Борис Джонсон.

Закрыться должны также ночные клубы, кинотеатры и спортзалы. Премьер призвал жителей страны отказаться от посещения подобных заведений.

По словам премьера, эти меры будут пересматриваться раз в месяц.

Джонсон в очередной раз призвал граждан страны тщательно мыть руки. «Мы с вами в буквальном смысле спасем тысячи жизней, если будем действовать вместе и чем-то жертвовать», — сказал он.

Накануне премьер выразил уверенность в том, что к концу июня эпидемия коронавируса в Британии пойдет на спад, но только если люди будут следовать советам властей.