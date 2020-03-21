Правила поведения граждан, находящихся на самоизоляции на дому

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Горецкий вестник
Режим самоизоляции необходимо соблюдать для собственной безопасности и безопасности окружающих людей в течение 14 дней.
Режим самоизоляции рекомендован для:
граждан, которые прибыли на территорию Республики Беларусь в течение последних 14 дней, из эпидемически неблагополучной страны по инфекции, вызванной вирусом SARS/CoV-2019 (инфекции COVID-19);
граждан, находившихся в вероятном (недлительном, непродолжительном) контакте с пациентом с коронавирусной инфекцией
В случае самоизоляции на дому вам необходимо:
оставаться дома в течение 14 дней. Не следует посещать место работы/учебы, а также места массового пребывания людей (магазины, кафе, торговые центры и другие);
максимально ограничить любые контакты, в том числе с членами семьи, проживающими с вами в одной квартире:
разместиться в отдельной комнате, в случае отсутствия отдельной комнаты – обеспечить расстояние не менее 1,5 м от других членов семьи;
минимизировать контакты с пожилыми людьми (60 лет и старше), лицами с хроническими заболеваниями сердца, легких, сахарным диабетом и др. В случае крайней необходимости контакта с вышеуказанными лицами вам необходимо использовать медицинскую маску;
мыть руки с мылом тщательно и не менее 20 секунд, не забывая про области между пальцами, вокруг ногтей, кутикулы и большого пальца. Можно использовать антисептик для обработки рук;
как можно чаще проветривать помещение, где вы находитесь, проводить влажную уборку в помещении, уделяя особое внимание обработке дверных ручек, предметов мебели, телефонных аппаратов, пультов управления, компьютерных клавиатур, мышек и других гаджетов, санитарно-технического оборудования и других предметов;
использовать одноразовые носовые платки или салфетки с последующей утилизацией в закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет.
При наличии крайней необходимости выхода из квартиры (посещение продуктового магазина или аптеки, удаление мусора,) – используйте медицинскую маску.
Если вы в квартире не один:
у вас должны быть отдельные полотенца, отдельное постельное белье, отдельная посуда;
при необходимости передачи предметов (посуды, одежды и т.п.) членам семьи, исключите непосредственный контакт;
стирку белья осуществляйте отдельно от других членов семьи;
при перемещении по квартире – используйте медицинскую маску, касайтесь поверхностей (дверных ручек, механизмов санитарно-технического оборудования и других) с использованием одноразовой салфетки.
ВАЖНО!
При использовании медицинских масок (одноразовых) необходимо соблюдать следующие правила:
1. Обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть с мылом.
2. Удерживая маску за завязки или резинки вплотную поднести к лицу белой стороной внутрь и фиксировать завязками (резинками) в положении, когда полностью прикрыта нижняя часть лица – и рот, и нос.
3. В конце придать нужную форму гибкой полоске (носовому зажиму), обеспечивая плотное прилегание маски к лицу.
4. Снять изделие, удерживая за завязки (резинку) сзади, не прикасаясь к передней части маски.
5. Выбросить снятую маску в закрывающийся контейнер для отходов.
6. Вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством.
7. При необходимости надеть новую маску, соблюдая этапы 1-3.
Использовать маску следует не более двух часов.
Немедленно заменить маску в случае ее намокания (увлажнения), даже если прошло менее двух часов с момента использования.
Не касаться руками закрепленной маски.
Тщательно вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством после прикосновения к используемой или использованной маске.
Одноразовые маски нельзя использовать повторно.
Многоразовую маску необходимо стирать отдельно, после стирки прогладить горячим утюгом с двух сторон.
Если с вами в течение первых суток с момента прибытия не связался медицинский работник территориальной организации здравоохранения, позвоните самостоятельно в поликлинику по месту жительства (временного пребывания).
Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья