Эпидемиологическая ситуация под контролем

Источник материала: Чырвоны прамень

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад об эпидемиологической ситуации в стране.

Президент напомнил, что первым с этим вирусом столкнулся Китай, а затем и азиатский регион. Причем китайцам удалось справиться с вирусом, и они уже делятся своим успешным опытом с другими, отметил Глава государства.





К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Однако для Беларуси это не имеет никакого значения, обратил внимание Александр Лукашенко. Он пояснил, что в стране и прежде внимательно относились к борьбе с инфекциями, и не только с коронавирусом. «На карте не осталось практически ни одной страны, где бы не поселился этот вирус», — сказал Глава государства.

Многие страны закрыли свою территорию для иностранцев. Так поступили и пять стран — соседок Беларуси. «Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ, — заметил Президент. — Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой».

Глава государства обратил внимание, что самая страшная эпидемия в мире — это паника. Он поинтересовался, как складывается эпидемиологическая ситуация в Беларуси и какие прогнозы по коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям на ближайшие дни и недели.

«В конце зимы — начале весны в Беларуси, как и во всем мире, идет подъем сезонных инфекций. Меня это больше всего беспокоит. Речь в данном случае не о коронавирусе, а о привычных нам острых респираторных инфекциях, включая грипп. Самое опасное, что может случиться в результате этих вирусов, — это пневмония», — заметил Президент.

Глава государства привел данные сравнительной статистики за прошлый и этот годы по количеству смертельных случаев в результате пневмонии. По словам Александра Лукашенко, в 2019 году за январь-февраль таких случаев было 196, сейчас — 138. Всего из-за заболеваний органов дыхания за первые два месяца прошлого года погибли 498 человек, в начале этого года — 328.

«При этом особо подчеркиваю, ни одной смерти при подтвержденной коронавирусной инфекции на территории нашей страны сегодня нет. Слава Богу», — сказал Президент.

«Всех, кто едет из-за границы, мы берем на контроль. Малейшее подозрение, кашляет или чихает — мы сразу же тестируем. Если вдруг лабораторно подтверждено, мы сразу все контакты начинаем находить и изолировать», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент также выступил против карантина в школах и переноса каникул. «Если родители боятся — не отправляйте детей в школу, мы не запрещаем», — обратил внимание Глава государства. По его мнению, если в школах объявить каникулы, это лишь обострит обстановку, поскольку дети, которые могут переносить коронавирус, их иммунитет справляется с инфекцией, поедут к бабушкам. А пожилые люди, наоборот, находятся в группе риска. «Мы же угробим стариков! Поэтому не надо ничего делать. Положено с 30 марта каникулы — будет с 30-го. У нас что, в школах проблемы? Нет проблем. А если мы еще научим детей, родителей, учителей, техничек вовремя мыть руки и дезинфицироваться, маску надевать, вообще будет хорошо», — сказал Глава государства.

Нет необходимости и в закрытии границ, убежден Александр Лукашенко. А вот контроль на них ослабевать не должен, подчеркнул он.