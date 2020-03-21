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В Новополоцке к борьбе с коронавирусом подключилась епархия: по предприятиям провезут мощи святого
21.03.2020 08:41 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Священники Полоцкой епархии отслужили молебен за здоровье жителей Новополоцка. Произошло это по просьбе самих горожан,
Архиепископ Полоцкий и Глубокский Игнатий благословил провезти мощи священномученика
Одним из первым мест, где совершили молитву, стала поликлиника ОАО «Нафтан».
К слову, на «Нафтане» запретили командировки заводчан за пределы Беларуси, ограничили прием иностранных делегаций, проводят санобработку помещений, шьют марлевые повязки. Работникам рекомендовали отказаться от рукопожатий, минимизировать физические контакты,
Новополоцкий горисполком принял решение об ограничении массовых мероприятий до 15 апреля.
Мэр Новополоцка Дмитрий Демидов в своем аккаунте в инстаграм
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Архиепископ Полоцкий и Глубокский Игнатий благословил провезти мощи священномученника Константина Жданова по учреждениям и предприятиям Новополоцка.
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