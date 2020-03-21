В Новополоцке к борьбе с коронавирусом подключилась епархия: по предприятиям провезут мощи святого

Источник материала: Tut.by

Священники Полоцкой епархии отслужили молебен за здоровье жителей Новополоцка. Произошло это по просьбе самих горожан, пишет портал gorod214.by со ссылкой на местный телеканал «Звязда».



Архиепископ Полоцкий и Глубокский Игнатий. Фото: Полоцкая епархия

Архиепископ Полоцкий и Глубокский Игнатий благословил провезти мощи священномученика Константина Жданова по учреждениям и предприятиям Новополоцка.

Одним из первым мест, где совершили молитву, стала поликлиника ОАО «Нафтан».

К слову, на «Нафтане» запретили командировки заводчан за пределы Беларуси, ограничили прием иностранных делегаций, проводят санобработку помещений, шьют марлевые повязки. Работникам рекомендовали отказаться от рукопожатий, минимизировать физические контакты, пишет «Вестник «Нафтана».

Новополоцкий горисполком принял решение об ограничении массовых мероприятий до 15 апреля.

Мэр Новополоцка Дмитрий Демидов в своем аккаунте в инстаграм поддержал заболевшую коронавирусом горожанку, которая столкнулась с травлей людей в соцсетях.