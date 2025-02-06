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Задайте насущный вопрос по деятельности компании нашим экспертам — и мы опубликуем ответ на портале "Про бизнес"

06.02.2025 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Редакция «Про бизнес» запустила новую рубрику «Вопрос-ответ», в которой владельцы компаний или управленцы могут задачь трудные насущные вопросы из своей практики и получить ответы на них от квалифицированных экспертов в разных областях: от менеджмента до налогового права.

Вы управляете бизнесом и у вас есть важные вопросы по текущей деятельности? Вы хотите узнать мнение разных компетентных специалистов по волнующей проблеме? Тогда пишите нам — и эксперты портала «Про бизнес» помогут вам своими советами.

Главное условие — все вопросы должны содержать контекст и необходимые для точного ответа эксперта подробности. То есть важно передать суть проблемы — с фактами, цифрами, реальными ситуациями. Нам не потребуется название компании или ваше имя — задать вопрос можно анонимно, но будьте готовы поделиться подробной бизнес-информацией.

Задать свой вопрос вы можете, заполнив онлайн-форму ниже:

Если же вы эксперт, который готов отвечать на сложные вопросы наших читателей, можно прислать информацию о себе в наш чат-бот в Telegram. Подробности здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Редакция «Про бизнес» запустила новую рубрику «Вопрос-ответ», в которой владельцы компаний или управленцы могут задачь трудные насущные вопросы из своей практики...
 
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