Лукашенко велел КГБ разобраться с ресурсами, распространяют фейки о смертях от коронавируса

Источник материала: Ежедневник

Во время совещания, которое состоялось во Дворце Независимости 21 марта 2020 года, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил КГБ разобраться с интернет-ресурсами, которые распространяют недостоверную информацию о погибших ото коронавируса.

«Уже хватит на это смотреть, - сказал Александр Лукашенко председателю КГБ Валерию Вакульчику. - Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам».

Главу государства особо возмутила информация, которая появилась в сети относительно гибели в Витебске женщины, якобы от коронавируса. Президент отметил, что анализы показали, что женщина умерла совсем по другой причине, а некоторые ресурсы и каналы раздули из этого не соответствующую действительности сенсацию.

«Для чего? Чтобы создать панику?», - спросил Александр Лукашенко. И добавил, что хватит на это просто смотреть, и нужно разобраться с «негодяями, которые вбрасывают эти фейки». По мнению главы государства, распространители указанных фейков, делают это намеренно, чтобы «взорвать» страну изнутри, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом держится в Беларуси на контроле.