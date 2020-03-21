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В Китае начались клинические испытания вакцины против коронавируса

21.03.2020 17:35 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае начались клинические испытания вакцины против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них принимают участие 108 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Участникам проекта введут антитела, после чего в течение двух недель они будут находиться на карантине под наблюдением медиков. Цель испытаний – проверить, будет ли препарат способствовать выработке иммунитета против заболевания.

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С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 92 тысячи пациентов. На территории материкового Китая все новые случаи заражения за последние три дня завозные. COVID-19 фиксируют у граждан, которые недавно прибыли из-за рубежа.

В Китае начались клинические испытания вакцины против коронавируса

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Новости Китая. В Китае начались клинические испытания вакцины против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них принимают участие 108...
 
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