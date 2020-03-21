В Беларуси 15 пациентов вылечились от коронавируса, 61 человек в больнице

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси проведено уже более 20 тыс. тестов на выявление заражения COVID-19 , об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В пресс-службе также отметили, что с 23 января текущего года налажен процесс тестирования белорусских граждан на наличие коронавируса. За этот период сделано более 20 тыс. тестов.

На сегодня 15 пациентов, у которых тест показал положительный результат, вылечены и выписаны из больниц, еще 61 человек находится под наблюдением в учреждениях здравоохранения.

ОНТ