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В Беларуси 15 пациентов вылечились от коронавируса, 61 человек в больнице

21.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси 15 пациентов вылечились от коронавируса, 61 человек в больнице

В Беларуси проведено уже более 20 тыс. тестов на выявление заражения COVID-19, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В пресс-службе также отметили, что с 23 января текущего года налажен процесс тестирования белорусских граждан на наличие коронавируса. За этот период сделано более 20 тыс. тестов.

На сегодня 15 пациентов, у которых тест показал положительный результат, вылечены и выписаны из больниц, еще 61 человек находится под наблюдением в учреждениях здравоохранения.

ОНТ

 
 
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В Беларуси проведено уже более 20 тыс. тестов на выявление заражения COVID-19, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. В пресс-службе также...
 
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