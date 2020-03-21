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В Беларуси 15 пациентов вылечились от коронавируса, 61 человек в больнице
21.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси проведено уже более 20 тыс. тестов на выявление заражения
В пресс-службе также отметили, что с 23 января текущего года налажен процесс тестирования белорусских граждан на наличие коронавируса. За этот период сделано более 20 тыс. тестов.
На сегодня 15 пациентов, у которых тест показал положительный результат, вылечены и выписаны из больниц, еще 61 человек находится под наблюдением в учреждениях здравоохранения.
ОНТ
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В Беларуси проведено уже более 20 тыс. тестов на выявление заражения COVID-19, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. В пресс-службе также...
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