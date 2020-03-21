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21.03.2020 21:27 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что инфицирован коронавирусом.

«Хочу проинформировать всех, что мы с Орианой (девушка игрока – прим. Tribuna) получили результаты тестирования на коронавирус, и они положительные.

К счастью, мы прекрасно себя чувствуем. Спасибо за ваши сообщения», – написал Дибала в инстаграме.

Дибала стал третьим игроком «Юве», у которого диагностирован коронавирус. Сообщалось об инфекции у хавбека Блеза Матюиди и защитника Даниэле Ругани.

Примечательно, что на прошлой неделе венесуэльское издание El Nacional написало, что у Дибалы коронавирус, однако эта информация была опровергнута самим футболистом. 

 
 
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что инфицирован коронавирусом.
 
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