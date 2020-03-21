Один из лидеров «Ювентуса» заразился коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала объявил, что он и его девушка заразились коронавирусом.



Фото: Juventus

«Хотел сообщить, что мой тест, а также тест Орианы оказались положительными. К счастью, мы оба чувствуем себя отлично», — написал Дибала на своей странице в Instagram .

Дибала стал третьим игроком «Ювентуса», заразившимся коронавирусом. Ранее положительные тесты сдали Даниэле Ругани и Блез Матюиди.

Пауло является четырехкратным чемпионом Италии в составе «Юве». Также он провел 29 матчей за сборную Аргентины.