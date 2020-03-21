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Один из лидеров «Ювентуса» заразился коронавирусом

21.03.2020 21:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала объявил, что он и его девушка заразились коронавирусом.


Фото: Juventus

«Хотел сообщить, что мой тест, а также тест Орианы оказались положительными. К счастью, мы оба чувствуем себя отлично», — написал Дибала на своей странице в Instagram.

Дибала стал третьим игроком «Ювентуса», заразившимся коронавирусом. Ранее положительные тесты сдали Даниэле Ругани и Блез Матюиди.

Пауло является четырехкратным чемпионом Италии в составе «Юве». Также он провел 29 матчей за сборную Аргентины.

 
 
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Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала объявил, что он и его девушка заразились коронавирусом.
 
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