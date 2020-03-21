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Фото дня. Правительство Словакии приносит присягу президенту

21.03.2020 22:07 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу, 21 марта, члены нового правительства Словакии принесли присягу президенту страны. Об этом сообщает газета Pravda.


Фото: Reuters

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла присягу нового кабинета министров во главе с лидером правоцентристской партии «Обычные люди» Игорем Матовичем. В президентском дворце и члены правительства, и глава страны были в перчатках и защитных масках из-за коронавируса.


«Время и ситуация настолько серьезны, что сегодня мы не можем позволить себе другое правительство, кроме действующего по конституции, честного, трудолюбивого, самоотверженного, смелого, решительного и ответственного правительства. Тот факт, что вы будете выполнять свои обязанности в интересах граждан, является вашим священным долгом, потому что от вас в большой степени зависит то, как Словацкая Республика пройдет свое трудное испытание», — напутствовала новое правительство президент.


В Словакии подтверждены 137 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.

 
 
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«Тот факт, что вы будете выполнять свои обязанности в интересах граждан, является вашим священным долгом, потому что от вас в большой степени зависит то, как...
 
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