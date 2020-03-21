Фото дня. Правительство Словакии приносит присягу президенту

Источник материала: Tut.by

В субботу, 21 марта, члены нового правительства Словакии принесли присягу президенту страны. Об этом сообщает газета Pravda .



Фото: Reuters

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла присягу нового кабинета министров во главе с лидером правоцентристской партии «Обычные люди» Игорем Матовичем. В президентском дворце и члены правительства, и глава страны были в перчатках и защитных масках из-за коронавируса.





«Время и ситуация настолько серьезны, что сегодня мы не можем позволить себе другое правительство, кроме действующего по конституции, честного, трудолюбивого, самоотверженного, смелого, решительного и ответственного правительства. Тот факт, что вы будете выполнять свои обязанности в интересах граждан, является вашим священным долгом, потому что от вас в большой степени зависит то, как Словацкая Республика пройдет свое трудное испытание», — напутствовала новое правительство президент.





В Словакии подтверждены 137 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.