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Белорусско-американский стартап отдаст свой доход за три месяца на борьбу с коронавирусом

21.03.2020 21:25 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусско-американский стартап Oyper принял решение отдать свой доход как минимум за ближайшие три месяца на благотворительность, чтобы помочь в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщили в самой компании.


Команда Oyper на конкурсе R&B Next Awards Disruptive Tech в Барселоне

Мы уже писали ранее про Oyper, который начинал с разработки «персонального цифрового стилиста». В 2019 году он был признан лучшим технологическим стартапом Европы в Барселоне. Сейчас стартап является технологическим партнером Google и Verizon 5g Labs и занимается разработками искусственного интеллекта для монетизации видеоконтента.

Компания решила перечислять средства на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, так как считает, что «пришло время, когда проблемы общества как в Беларуси, так и в мире стали намного важнее, чем вопрос заработка».

— Единогласно советом директоров было принято решение о том, что все наши доходы от подписки на API для монетизации видео начиная с 23 марта 2020 года и минимум в ближайший квартал мы отдадим учреждениям здравоохранения и общественным организациям, занимающимся борьбой с коронавирусом. Мы понимаем, что это значит в материальном плане для компании и сотрудников, но, учитывая предыдущие гранты от Google и Verizon 5g Labs, мы сможем стабильно функционировать в обозримом будущем, — говорит СЕО Oyper Кирилл Сидорчук.

Сейчас стартап зарабатывает на своем API, поставляя его по ежемесячной подписке провайдерам видеоконтента и другим компаниям, которые используют визуальный поиск компании. Но, как заявил Кирилл Сидорчук, с понедельника Oyper снижает стоимость подписки на API до нуля на три месяца вперед для провайдеров видеоконтента, а весь аффиляционный доход отправится на благотворительность. Таким образом они поддерживают подход видеосервисов, многие из которых предоставляют бесплатный доступ зрителю в связи с эпидемией COVID-19.

— Кроме платной подписки на API мы зарабатываем на комиссиях с ритейлеров, у которых зрители и пользователи покупают что-то с помощью нашей технологии (аффиляционный доход), — поясняет Кирилл Сидорчук. — Зрители и пользователи, которые будут делать покупки через сервисы, использующие наш API, фактически станут участвовать в пожертвовании денег на борьбу с общей проблемой. То же касается и наших прямых клиентов — провайдеров видеоконтента.

Представители компании уже скоро определят формат оказания поддержки и готовы обсудить любые варианты партнерских программ со всеми, кто разделяет их стремления.

 
 
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Компания решила перечислять средства на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, так как считает, что «пришло время, когда проблемы общества как в Беларуси, так и в...
 
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