Фазель о ЧМ-2021: «У нас контракт с Беларусью и Латвией, но все может поменяться»

Источник материала: Tribuna.com

Президент ИИХФ Рене Фазель высказался касательно возможного переноса чемпионата мира в Швейцарии на другой год.

Ранее ЧМ-2020 в швейцарских Цюрихе и Лозанне был отменен из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая.

«Мы видим, что в условиях сегодняшнего дня просто невозможно провести чемпионат, все лиги, даже КХЛ и НХЛ, за исключением чемпионата Беларуси, отменены.

Рано говорить о том, когда будет проведен этот чемпионат, надо следить за ситуацией шаг за шагом. Все дальнейшие решения будет принимать совет ИИХФ, у нас контракт с Беларусью и Латвией на следующий год, с Финляндией на 2022-й.

На сегодняшний день статус такой: следующий чемпионат пройдет в Беларусии Латвии, но все может поменяться», – сказал Фазель.

В 2021 году турнир должен пройти в Беларуси и Латвии, в 2022 – в Финляндии, в 2023 – в России, в 2024 – в Чехии, в 2025 – в Швеции и Дании.

ЧМ в Минске и Риге могут перенести на 2022 год, ЧМ-2020, видимо, проведут в 2021-м

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