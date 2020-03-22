ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В "Великом камне" начали производство дыхательных масок

22.03.2020 09:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Выпуск дыхательных масок наладили в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

"В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом резидент индустриального парка "Великий камень" ООО "Ассомедика" (производитель медицинских изделий широкого ассортимента) освоил новое производство дыхательных масок и бактериально-вирусных фильтров однократного применения для взрослых, детей и новорожденных", - сообщили в индустриальном парке.

Эти изделия обеспечивают максимальную защиту дыхания от попадания микробов и вирусов. Заявленная эффективность фильтрации - не ниже 99,999%. При этом их можно использовать в течение 12-24 часов.

Компания "Ассомедика" была зарегистрирована в качестве резидента "Великого камня" в 2017 году.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. На начало января в "Великом камне" зарегистрировано 60 резидентов из 15 стран.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выпуск дыхательных масок наладили в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".
 
Новости дня
Новости
 
Британские медики: внезапная потеря обоняния может быть симптомом коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
22.03.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика