"В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом резидент индустриального парка "Великий камень" ООО "Ассомедика" (производитель медицинских изделий широкого ассортимента) освоил новое производство дыхательных масок и бактериально-вирусных фильтров однократного применения для взрослых, детей и новорожденных", - сообщили в индустриальном парке.





Эти изделия обеспечивают максимальную защиту дыхания от попадания микробов и вирусов. Заявленная эффективность фильтрации - не ниже 99,999%. При этом их можно использовать в течение 12-24 часов.





Компания "Ассомедика" была зарегистрирована в качестве резидента "Великого камня" в 2017 году.





Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. На начало января в "Великом камне" зарегистрировано 60 резидентов из 15 стран.







