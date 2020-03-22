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Британские медики: внезапная потеря обоняния может быть симптомом коронавируса

22.03.2020 09:15 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внезапная потеря обоняния может быть еще одним симптомом заражения новым типом коронавируса, говорится в заявлении Британской ассоциации оториноларингологии (ENT).

Этот симптом может проявляться при отсутствии других признаков заболевания, то есть такие пациенты могут быть скрытыми носителями Covid-19, отмечают медики.

По данным организации, есть убедительные доказательства, что этот симптом появлялся у коронавирусных пациентов в Южной Корее, Китае и Италии, сообщает ВВС.
 
 
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Внезапная потеря обоняния может быть еще одним симптомом заражения новым типом коронавируса, говорится в заявлении Британской ассоциации оториноларингологии...
 
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