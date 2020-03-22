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UFC подтвердил, что бой Хабиб – Фергюсон состоится 18 апреля

22.03.2020 10:56 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Промоушен UFC официально подтвердил, что бой между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не будет отменен из-за коронавируса.

Бой, как и планировалось, состоится 18 апреля на UFC 249. На данный момент неизвестно лишь место проведения поединка.

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Промоушен UFC официально подтвердил, что бой между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не будет отменен из-за коронавируса.
 
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