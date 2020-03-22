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Китайцы начали испытывать вакцину от коронавируса на людях
22.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Китае начались испытания вакцины от коронавируса COVID-2019 на людях-добровольцах.
Отмечается, что вакцина разработана учеными Академии военно-медицинских наук Народно-освободительной армии Китая вместе с фармацевтическими компаниями страны с учетом опыта разработки вакцины против лихорадки Эбола.
При
Специалисты уже получили официальное разрешение властей на проведение клинических испытаний на людях. Для этих целей создали три группы, по 36 человек каждая в возрасте от 18 до 60 лет, все из Уханя. Их поместят в двухнедельный карантин, а затем в течение полугода врачи будут наблюдать, как действует на них вакцина.
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В Китае начались испытания вакцины от коронавируса COVID-2019 на людях-добровольцах. Отмечается, что вакцина разработана учеными Академии военно-медицинских наук...
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