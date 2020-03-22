Почти миллиард людей в мире остаются дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса - AFP

AFP , сообщает "Европейская правда" . Такие подсчеты сделала, сообщает





Количество погибших от вируса возросло до 11 000 человек по всему миру, причем только в самой Италии, где за последнюю неделю число смертельных случаев неуклонно росло, насчитывается 4000 смертей.





Согласно подсчетам AFP, в настоящее время около 900 миллионов людей находятся под "домашним арестом" в 35 странах мира, в том числе 600 миллионов тех, которые вынуждены не покидать свои дома из-за обязательных правительственных запретов. Здесь речь идет о 22 странах, чьи правительства официально ввели ограничения на передвижение.





Остальные люди живут в странах, где действуют комендантские часы (как в Боливии), карантин (как в главных городах Азербайджана и Казахстана) или же просто придерживаются настырных призывов не покидать свои дома (как в Иране).





В Европе наиболее жесткие ограничения сейчас действуют в Италии, Франции, Бельгии, Испании, Австрии.









В то время как президент Дональд Трамп настаивает на том, что Соединенные Штаты "выигрывают" войну против вируса, отдельные штаты резко ужесточили ограничения, а Нью-Йорк и Иллинойс присоединились к Калифорнии, приказав жителям оставаться дома.





Больше всего страдают от вируса пожилые люди и люди с уже существующими заболеваниями, но Всемирная организация здравоохранения предупредила, что молодые люди также уязвимы.





"Сегодня у меня есть послание для молодежи: вы не непобедимы. Этот вирус может положить вас в больницу на несколько недель - или даже убить", - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.