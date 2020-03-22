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Почти миллиард людей в мире остаются дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса - AFP

22.03.2020 10:41 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По состоянию на субботу почти миллиард людей по всему миру вынуждены не покидать собственные дома, чтобы предотвратить распространение коронавирус.

Такие подсчеты сделала AFP, сообщает "Европейская правда".

Количество погибших от вируса возросло до 11 000 человек по всему миру, причем только в самой Италии, где за последнюю неделю число смертельных случаев неуклонно росло, насчитывается 4000 смертей.

Согласно подсчетам AFP, в настоящее время около 900 миллионов людей находятся под "домашним арестом" в 35 странах мира, в том числе 600 миллионов тех, которые вынуждены не покидать свои дома из-за обязательных правительственных запретов. Здесь речь идет о 22 странах, чьи правительства официально ввели ограничения на передвижение.

Остальные люди живут в странах, где действуют комендантские часы (как в Боливии), карантин (как в главных городах Азербайджана и Казахстана) или же просто придерживаются настырных призывов не покидать свои дома (как в Иране).

В Европе наиболее жесткие ограничения сейчас действуют в Италии, Франции, Бельгии, Испании, Австрии.


В то время как президент Дональд Трамп настаивает на том, что Соединенные Штаты "выигрывают" войну против вируса, отдельные штаты резко ужесточили ограничения, а Нью-Йорк и Иллинойс присоединились к Калифорнии, приказав жителям оставаться дома.

Больше всего страдают от вируса пожилые люди и люди с уже существующими заболеваниями, но Всемирная организация здравоохранения предупредила, что молодые люди также уязвимы.

"Сегодня у меня есть послание для молодежи: вы не непобедимы. Этот вирус может положить вас в больницу на несколько недель - или даже убить", - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
 
 
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По состоянию на субботу почти миллиард людей по всему миру вынуждены не покидать собственные дома, чтобы предотвратить распространение коронавирус.
 
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