Российский комментатор поделился впечатлениями о белорусском чемпионате

Источник материала: Tut.by

Пока весь европейский футбол стоит на паузе из-за коронавируса, чемпионат Беларуси никто не отменял. Поэтому украинский телеканал «Sport 1» и российский «Матч ТВ» приобрели права на трансляцию поединков высшей лиги, чтобы заполнить сетку хоть какими-то онлайнами. Мы уже писали о том, как российский журналист Константин Генич комментировал первый белорусский матч на российском федеральном канале, а теперь почитайте о его ощущениях о поединке и уровне нашей лиги в целом. Интервью с комментатором размещено на «Трибуне», приводим главное из него.



Фото: rg.ru

— У меня впечатления после работы на этом матче исключительно позитивные. Я понимаю, что это может быть воспринято как троллинг или какой-то сарказм, но, повторюсь, эмоции исключительно положительные. Может, потому что я давно ничего не комментировал, и все матчи, на которых сейчас должен был работать, отменили. Тем не менее, я горд, что в субботу вечером стал, скажем так, Юрием Гагариным.

Не воспринимайте мои слова как сарказм по отношению к чемпионату Беларуси. Но когда нет прямых трансляций, когда последний матч, который я отработал, был «Тамбов» — «Крылья Советов» 16 марта, а потом все встало на паузу, конечно, я согласился прокомментировать поединок чемпионата Беларуси.

Не в обиду субботнему матчу, у меня была запланирована работа на встречах с более яркими афишами: «Барселона» — «Наполи», «Манчестер Сити» — «Реал», «Севилья» — «Рома». Но в субботу вместо «Краснодар» — «Динамо» я отработал «Ислочь» — «Неман».

Все равно это моя работа, я ее люблю, поэтому с удовольствием окунулся в нее, в подготовку к матчу совсем незнакомого для меня чемпионата Беларуси. И в репортаже я поблагодарил всех, кто помогал готовиться к нему.

Может, допустил ошибку в ударении в названии команды «Смолевичи», выделив букву «е», признаю, но пускай это будет моей самой большой ошибкой. А все остальное мне понравилось.

В данном матче было все: и судейские ошибки, и неназначенный пенальти, и удаление, и драматичная развязка с голом лучшего бомбардира «Ислочи» прошлого сезона [Момо Янсане], да еще и каким голом.

Было все. Хотя, если честно, качество футбола оставляет желать лучшего. Тем не менее, ни единого камня не брошу в сторону ребят, игроков. Прекрасно понимаю их состояние.

Одно дело, когда ты, извините за сравнение, выступаешь у себя в ДК, а другое, когда тебе говорят, что завтра выступление покажут в «Олимпийском», куда придет совсем другая аудитория, где будут десятки тысяч зрителей. Или вам скажут, что завтра нужно сыграть на «Уэмбли», где на трибунах будут тысячи человек, а миллионы посмотрят матч по телевизору.

Так что мне показалось, что ребята немного перегорели от большого желания, стремления показать себя. Да еще и первый тур чемпионата. Эмоции у футболистов преобладали, а содержание игры, к сожалению, чуть отставало. Но это абсолютно объективная ситуация. Ребят в этом смысле можно оправдать.



Скриншот эфира «Матч ТВ»

— Вы уже в процессе подготовки к матчу окунулись в белорусский футбол?

— На самом деле в белорусский футбол за последний год я окунулся второй раз. Первый раз был, когда я готовился к матчу Беларусь — Эстония в октябре 2019-го. Тогда читал белорусские сайты, изучал все, что связано с вашим футболом.

И, честно говоря, послевкусие того матча было не самое хорошее. Игра получилась не самой зрелищной, завершилась со счетом 0:0. Тогда сборная Беларуси оставила удручающее впечатление. Я подумал: что же творится в вашем чемпионате, если лучшие кадры за сборную играют на таком уровне.

В субботу состоялась вторая серия погружения. Ни в коем случае не на дно, но погружение туда, на глубину белорусского футбола, чтобы оценить ваши команды. Честно, мне все понравилось. И антураж, и то, как коллективы эмоционально были заряжены. А, может, я просто соскучился по работе.

Но, в любом случае, когда я снял гарнитуру после репортажа, желания плюнуть в сторону и подумать, зачем я потратил два часа времени на это безобразие, не было.

— В репортаже вы сказали, что по антуражу матч напоминает большую белорусскую свадьбу.

— Поймите меня правильно. Это ближе к деревенской свадьбе: с баяном, с музыкальными инструментами. Такой антураж. Ладно, пускай это будет белорусская свадьба с баянистом на домашнем матче «Ислочи». Я еще говорил, что самое главное, чтобы не было драки. А то какая свадьба без драки? Слава Богу, обошлось без нее. В РПЛ, признаюсь честно, такого нет.

— Что скажете насчет количества болельщиков на матче «Ислочь» — «Неман»?

— Я их, конечно, не считал, что изначально понимал, что людей на трибунах будет немного. Тем более если на «Энергетик-БГУ» — БАТЭ пришло всего 730 зрителей. Знал, что средняя посещаемость чемпионата Беларуси — около тысячи человек. И то здесь выбивается брестское «Динамо», на домашние матчи которого ходит по восемь тысяч. В общем, примерно понимал, с чем столкнусь в субботу вечером. Мы получили картинку, я сразу увидел пустые трибуны. Хотя была болельщицкая торсида «Немана».

Понятно было, что болельщиков на матче будет немного. Да я вообще удивлен, что чемпионат Беларуси стартовал, еще и без всяких ограничений. Надо сказать, что белорусы отчаянные. Говорят, что ваш чемпионат сейчас уникальный? Да, он это еще раз подтвердил.



Скриншот эфира «Матч ТВ»

— Какое впечатление на вас произвел стадион ФК «Минск»?

— Нормальная арена, небольшая. У нас, конечно, запрещено играть на подобных стадионах, потому что вместимость всего три тысячи. Тем не менее для такой посещаемости, как у вас, для такого чемпионата стадион абсолютно нормальный. Две симпатичные трибуны, современное табло. Арена как арена. Насколько понимаю, у нас на таких стадионах, наверное, играют команды ПФЛ, второй лиги.

— А футболисты удивили? Может, с приятной стороны, может, с неприятной.

— В принципе, нет. Я готов как комментатор простить футболистам какие-то технические ошибки. Да, у них, может, что-то не получалось, но, ставя себя на их место, понимаю, что, скорее всего, у меня была бы похожая история. Думаю, если бы ребята сыграли в таких условиях 10−15 матчей, то привыкли бы, и все бы получалось гораздо лучше.

Все равно какие-то позитивные моменты были, плюс забит шикарный гол. В составе «Ислочи» мне понравился Годфри [Стивен], левый бровочник, понравился вратарь Хаткевич в первом тайме. А у «Немана» понравился Кадимян. Он хорошо бежал, хорошо бил.

— Кто-нибудь из футболистов «Ислочи» или «Немана» мог бы заиграть в России?

— Без понятия, абсолютно. Наверное, в какой-нибудь команде ПФЛ или ФНЛ могли бы. Но, честно, в субботу я не увидел ни одного футболиста, который мог бы усилить клуб премьер-лиги.

Это оценочное суждение по одному матчу, и то не самому показательному. Надо смотреть на футболистов на дистанции. Повторюсь, не увидел игроков, которые и по возрасту, и по умениям могли бы усилить команды РПЛ. Хотя мне понравился, например, вышедший на замену Януш. Он усилил игру, видно, что футболист с пониманием, опытом, знает, куда бежать, как действовать в подыгрыше. Но ему 35 лет. Он может кого-нибудь из РПЛ усилить? Конечно, нет.



Фото: instagram.com/genichkonstantin

— Допустим, «Неман» и «Ислочь» попадут в РПЛ. За что они будут там бороться?

— Ни за что, они туда не попадут. Давайте даже гипотетически не будем рассматривать такую возможность. Как по мне, уровень игры в субботу был, наверное, где-то в районе ПФЛ (Профессиональная футбольная лига — третий по рангу дивизион в России. — Прим.). Или, может, серединка, нижняя часть таблицы ФНЛ (Футбольная национальная лига — второй по силе дивизион. — Прим.).

Я понимаю, что на сборах «Ислочь» может хорошо сыграть с «Зенитом» (вничью 1:1 — прим.), но сборы ни о чем не говорят. Поэтому давайте даже гипотетически не будем предполагать и прикидывать такую возможность, что эти команды могли бы оказаться в РПЛ.

— Я стараюсь быть адекватным. А вообще надо смотреть дальше на дистанции. Да, такие самобытные команды, как БАТЭ, смогли удивить Европу, Лигу чемпионов. В прошлом сезоне в плей-офф Лиги Европы обыграли «Арсенал». Такие матчи бывают. Но если БАТЭ будет играть с «Арсеналом» 10 раз, выиграет однажды, еще раз сыграет вничью, а в восьми матчах проиграет. Так совпало, что в прошлом году борисовчане победили. А так я стараюсь быть объективным, давать адекватную оценку.

Мне кажется, что ни «Ислочь», ни «Неман» — это, по тому, что я увидел, не команды РПЛ. Думаю, и сами футболисты, и руководители клубов это прекрасно понимают. ФНЛ — да. Но тоже не борьба за чемпионство.

— Может быть, какой-то матч чемпионата Беларуси вы бы хотели прокомментировать в будущем?

— Не знаю. Я же наемный работник, штатный комментатор. Куда поставят, туда поставят. Хотя, может быть, «Динамо-Брест» — БАТЭ или «Динамо-Минск» — БАТЭ. На поединках с такими топ-командами поработать было бы интересно. Но, опять же, не знаю судьбу чемпионата Беларуси, не представляю, что будет дальше. Есть ощущение, что все встанет на паузу в ближайший понедельник.

В Европе сейчас очень внимательно следят за чемпионатом Беларуси, и могут сказать, что вы такие отчаянные и незачем выделяться, когда практически по всему миру все турниры приостановлены. Возможно, запрет будет в виде рекомендаций, которые неплохо было бы исполнить. Мне почему-то кажется, что чемпионат Беларуси, как и все другие европейские чемпионаты, нажмет на паузу.

— Тогда вообще спортивным каналам Беларуси, России, Украины нечего будет показывать. Мы хоть как-то спасаем.

— Да, вы хоть как-то спасаете, но что делать. Вы же не объясните чиновникам из УЕФА. Они, конечно, не могут настаивать, в приказном порядке заставить федерацию остановить футбол, но они могут порекомендовать. А то, что нечего показывать? Вы сами видите, какая ситуация творится в мире. Надо что-то архивное показывать.

— Допустим, возобновятся топ-чемпионаты, российское первенство, тогда чемпионат Беларуси потеряет интерес у российских зрителей?

— Думаю, да. Вопрос лишь, когда все это произойдет. Но права канал приобрел на год, и не знаю, что будет решать руководство, когда все вернется. Опять же, вопрос — когда. Тем не менее, если права приобретены, чемпионат Беларуси надо будет показывать, правда, не знаю, на какой платформе, на каких каналах. Может, наше руководство плюнет на все и скажет, что даже несмотря на то, что права приобретены, ничего показывать не будут. И такое возможно.

Но то, что с возобновлением других чемпионатов интерес к чемпионату Беларуси будет стремительно приближаться к нулю, это факт. Это адекватная и объективная оценка.