Коронавирус: Япония рассматривает варианты переноса Олимпиады-2020

Источник материала: Tut.by

Организационный комитет Олимпиады-2020 в Токио начал рассматривать альтернативы проведению Игр этим летом, несмотря на заверения правительства Японии в том, что перенос соревнований не обсуждается, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

Из-за пандемии коронавируса отменены или перенесены многие крупные международные соревнования и национальные турниры, однако в Токио продолжают заявлять, что Олимпиада состоится в намеченные сроки — с 24 июля по 9 августа.

Организаторы токийской Олимпиады оказались под мощным давлением спортивных федераций, настаивающих на переносе Игр.

К переносу соревнований призвала, в частности, влиятельная Федерация легкой атлетики США (USATF), направившая соответствующее письмо в национальный Олимпийский комитет.

Глава Федерации плавания США Тим Хинчи заявил, что перенос Олимпиады на год будет правильным и ответственным шагом, сообщает Си-эн-эн. В субботу к этому призыву присоединилась Федерация водных видов спорта Франции.

Норвежский национальный Олимпийский комитет направил письмо в МОК, в котором, в частности, говорится: «Наша четкая рекомендация заключается в том, что Олимпийские игры в Токио не должны проводиться до тех пор, пока ситуация с COVID-19 не будет взята под полный контроль в мировом масштабе».

Федерация легкой атлетики Великобритании также ставит под вопрос целесообразность проведения Игр этим летом. Глава федерации Ник Кауард заявил Би-би-си: «Это создает огромное давление на систему. С этим нужно что-то делать».

МОК советует спортсменам готовиться к соревнованиям. Однако многие олимпийцы также выступают за перенос Игр.

Олимпийская чемпионка Катерина Стефаниди обвинила спортивных чиновников в том, что они подвергают атлетов опасности. «МОК хочет, чтобы мы рисковали нашим здоровьем, здоровьем наших семей и населения, тренируясь каждый день?» — написала греческая спортсменка в твиттере.

Член британской олимпийской сборной Катарина Мэри Джонсон-Томпсон заявила, что продолжать тренировки в нормальном режиме невозможно. «Информация от МОК и рекомендации местных властей противоречат друг другу», — пишет в твиттере чемпионка мира в легкоатлетическом семиборье.

Варианты переноса

Япония может потерять более 3 млрд долларов спонсорских инвестиций и около 12 млрд долларов, потраченных на подготовку Олимпиады, если она не состоится. Кроме того, власти надеются на большой приток туристов и рост доходов в японском секторе услуг и торговли.

Рейтер тем временем цитирует неназванного чиновника, близкого к организационному комитету Олимпиады: «Наконец-то нас попросили просчитать вариант переноса». Этот источник, по утверждению агентства, участвует в разработке сценариев проведения Игр.

Оба источника агентства говорили на условиях анонимности, так как не уполномочены общаться с прессой, пишет Рейтер.

«Мы составляем альтернативные планы — планы B, C, D — изучаем различные варианты переноса графиков», — подтвердил источник, добавив, что различные сценарии включают оценку финансовых потерь.

Ни организаторы Олимпиады, ни правительство Японии пока не прокомментировали эти сообщения.

Источник агентства Рейтер сообщает, что в конце марта будут обсуждаться варианты проведения Игр по сокращенной программе или без зрителей на стадионах.

Второй источник Рейтер подтверждает, что такие обсуждения действительно идут и что обсуждается, в частности, перенос Игр на год или два. Некоторые члены оргкомитета все еще надеются, что Игры можно будет перенести на месяц или 45 дней.

Окончательное решение о проведении или переносе Игр принимает Международный Олимпийский комитет (МОК), однако мнение Японии, хозяйки турнира, тоже очень важно.

В пятницу президент МОК Томас Бах признал в интервью газете New York Times, что рассматриваются различные сценарии проведения Олимпиады-2020, однако отмены Игр в планах нет.