Источник материала: Виртуальный Брест

Политическая сатира - жанр особенный. Как правило, долго не может продержаться, если это "безобразие" происходит в относительно общественном месте. Вспомнить, хотя бы Бэнкси - его острые работы критикуют, но терпят. Нашему пока далеко до подобной славы. В пятницу вечером в соцсетях всплыло фото из Бреста, и конечно, разошлось по всему белорусскому сегменту сети интернет.





На следующий же день картину - а выполнена она была из бумаги, которую наклеили на бетонную поверхность, уничтожили.





Посмотреть "как было" можно по ссылке или вот тут по ссылке .

















Это мы так намекаем, что в округе ещё много чего есть привести в порядок, всякие гадости чёрной краской написаны на действительно бросающихся в глаза местах, но они пока на месте. Ах да, это ведь не политическая сатира...