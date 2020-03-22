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Творчество "брестского Бэнкси" на тему политической сатиры и коронавируса уничтожили
22.03.2020 13:52 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Политическая сатира - жанр особенный. Как правило, долго не может продержаться, если это "безобразие" происходит в относительно общественном месте. Вспомнить, хотя бы Бэнкси - его острые работы критикуют, но терпят. Нашему пока далеко до подобной славы. В пятницу вечером в соцсетях всплыло фото из Бреста, и конечно, разошлось по всему белорусскому сегменту сети интернет.
На следующий же день картину - а выполнена она была из бумаги, которую наклеили на бетонную поверхность, уничтожили.
Посмотреть "как было" можно
Это мы так намекаем, что в округе ещё много чего есть привести в порядок, всякие гадости чёрной краской написаны на действительно бросающихся в глаза местах, но они пока на месте. Ах да, это ведь не политическая сатира...
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