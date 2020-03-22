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Для звонков – общественный туалет на этаже. Что постит айтишник, которого держат на карантине в больнице

22.03.2020 14:09 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Прямо сейчас в Беларуси по официальной версии Минздрава 76 человек случаев коронавируса. 61 человек все еще находится с COVID-19 в беларуских больницах. 15 человек уже выписаны. 

Беларуские медики проверяют людей на коронавирус (Минздрав говорит, что с 23 января проведено уже более 20 тысяч тестов). Некоторых беларусов с подозрением на COVID-19 отправляют в больницы на 14-дневный карантин. 

Так на больничном карантине 16 марта оказался бизнес-ангел, вице-президент по продажам в ScienceSoft Владимир Радкевич. И завел онлайн-дневник – почти каждый день он постит в свой Facebook заметки из больницы. Предлагаем вам почитать его. 

День первый 

«Оказался в больничке на карантине по коронавирусу. Мудак, приехавший из Северной Италии и походивший по всему городу, заразил и моего знакомого. Повязали, как контакт 1-го уровня. Чувствую себя прекрасно, анализ отрицательный. Вокруг пол этажа здоровых лбов-студентов БГУ. На карантине из-за того же персонажа. 

  • По пути в больничку узнаёшь и осознаёшь, что оклад врача скорой около 250 рублей. Многие работают на две ставки, 300 часов в месяц, по целым суткам подряд, чтобы унести домой 700 руб. А в перерыве – успеть на другую работу.

  • По приезду у входа в регистратуру очередь из машин скорой помощи. Новая подъезжает примерно раз в 10 минут. Если приехал в больницу здоровым, есть шанс подхватить что-нибудь при регистрации. Процедура занимает около 3 часов, сопряжена со скученностью поступающих и большим количеством перемещений по коридорам.
     
  • Персонал задерганный и подуставший, но в основной массе милый. Девушки, по глаза завёрнутые в балахоны, хлопают ресницами сквозь защитные маски и выглядят сексапильно.
     
  • Вопреки мифам, туалетная бумага есть. Кормят пристойно. Снабжение обычной питьевой водой, правда, ещё не изобрели. Три раза в день измеряют температуру. Мои градусники в основном показывают 35.8, хотя перед выездом из дому были твердые 36.6.
     
  • Медперсонал всегда торопится, перемещается стремительно и резко. Например, двое медсестёр забегают в палату, вешают на дверь бумажку и объявляют, что это важная информация. Один из нас подходит, начитает читать вслух. Неожиданно дверь резко открывается – читающий получает по лбу. «Хотят побыстрее освободить места», – говорим мы друг другу.
     
  • Удаленно работать можно, но требует усилий. Время проходит в особом сочетании монотонности и вспышек суеты, неблагоприятном для концентрации. Соседи хотят спать в тихий час. В качестве конфрума для звонков иногда можно использовать общественный туалет на этаже.

  • Когда через неделю-две мы будем подходить к итальянскому сценарию, уже будет поздно объявлять карантины. Нужно сделать это сейчас. Временно закрыть рестораны, школы, некритичные учреждения. Удаленная работа, где возможно.

День третий 

Что можно делать на больничном карантине:

  • Заказывать пиццу.
  • Изучать, как работают уделённо в разных сферах бизнеса.
  • Учиться на Coursera ,etc.
  • Давать интервью журналистам, т. к. карантин is super hot.
  • Отказываться давать интервью журналистам, т.к. особо нечего рассказать.
  • Гонять соседей, которые галдят на этаже в 3 часа ночи.

Чего нельзя:

  • Выпить хороший кофе.
  • Делать звонки, когда соседи спят во время тихого часа.
  • Похудеть.
  • Делать 10.000 шагов в день. Даже 2.000 шагов в день.

Итого: помещайтесь на домашний карантин сами, чтобы не попасть на карантин больничный.

День четвертый

В «Памяти Каталонии» Дж. Оруэлл описывает барселонские поезда во время Гражданской войны. Поезда никогда не отправлялись по расписанию, обычно опаздывали. Но иногда брали и уходили раньше времени. А у Ерофеева в «Москва-Петушки» икота – несистемная, загадочная, непредсказуемая. Когда захочет – начнётся, сколько захочет – длится, когда захочет – остановится. Так и больничные карантинные термометры. Обычно показывают 35.5-36.4. Но иногда у кого-нибудь, случайно, 37.1. И тогда «ужас-ужас». При следующем измерении, конечно, 36.4.

День пятый 

День шестой 

День седьмой 

Уловка 22. Перейдя на стадию принятия, в карантине проникаешься уважением и сочувствием к работающим в системе людям. Понимаешь, что больничную еду можно есть. Ценишь своеобразный комфорт. Чувствуешь на себе казённо-угловатую заботу государства. С пониманием относишься к определённому хаосу.

Однако, скоро становится ясно, что правила и протоколы отечественного карантина доживают, скорее всего, последние недели.

Сперва нам говорилось, что пациент может выписаться после негативного теста, который делается пару дней.
Следующая вводная – выход из карантина возможен через 14 дней с момента последнего контакта с заболевшим.
Следующая вводная – выход из карантина через 14 дней с момента поступления в карантин, при негативном тесте.
Пикантность: карантин организован так, что некоторое количество людей пересекаются в одном пространстве. В нашем крыле около 40 человек. Они встречаются в коридоре и местах общего пользования. Если кто-то в течение 14 дней показывает положительный тест, есть вероятность (?) что карантинный счётчик у остальных может быть обнулен.

В таком режиме не исключён сценарий, когда карантин можно покинуть седым стариком. Не знаю, правильно ли назвать утешительной мысль, что, когда в скором времени койки понадобятся реально заболевшим, карантинные условия неизбежно станут более гибкими».

 
 
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Прямо сейчас в Беларуси по официальной версии Минздрава 76 человек случаев коронавируса. 61 человек все еще находится с COVID-19 в беларуских больницах. 15 человек уже...
 
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