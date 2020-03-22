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МОК примет окончательное решение по вопросу проведения Олимпийских игр-2020 не раньше чем через 4 недели

22.03.2020 20:07 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист британского канала ITV Стив Скотт сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по вопросу проведения Олимпийских игр-2020 в Токио не раньше, чем через 4 недели.

«Исполнительный комитет МОК отложил на 4 недели принятие окончательного решения по этому вопросу. Затем они оценят ситуацию, прежде чем принимать альтернативные планы.

Это первый раз, когда они назначили крайний срок для решения. Дело движется», – написал Скотт в твиттере. 

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако их проведение в запланированные сроки под угрозой из-за пандемии коронавируса.

 
 
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Журналист британского канала ITV Стив Скотт сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по вопросу проведения Олимпийских игр-2020 в Токио не...
 
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