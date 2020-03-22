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СМИ: МОК отсрочил на четыре недели принятие решения по ОИ-2020

22.03.2020 19:49 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отсрочил еще на четыре недели принятие окончательного решения по судьбе Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщает журналист ITV Стив Скотт в своем Твиттере.

Летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа. Международный олимпийский комитет на данный момент не видит необходимости в принятии радикальных решений по переносу сроков Игр, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных соревнований.

Исполком МОК предоставил себе еще четыре недели, прежде чем принять окончательное решение по Олимпийским играм в Токио. Они будут оценивать (ситуацию), прежде чем принимать альтернативные планы, — приводит слова Скотта rsport.ria.ru.

Ранее Национальные олимпийские комитеты Бразилии и Норвегии, а также Федерации легкой атлетики США, Испании и Франции выступили за перенос летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса.
 
 
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отсрочил еще на четыре недели принятие окончательного решения по судьбе Олимпийских игр 2020 года в Токио,...
 
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