СМИ: МОК отсрочил на четыре недели принятие решения по ОИ-2020

Летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа. Международный олимпийский комитет на данный момент не видит необходимости в принятии радикальных решений по переносу сроков Игр, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных соревнований.





Исполком МОК предоставил себе еще четыре недели, прежде чем принять окончательное решение по Олимпийским играм в Токио. Они будут оценивать (ситуацию), прежде чем принимать альтернативные планы, — приводит слова Скотта rsport.ria.ru.





Ранее Национальные олимпийские комитеты Бразилии и Норвегии, а также Федерации легкой атлетики США, Испании и Франции выступили за перенос летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса.



