Минздрав: «В ближайшее время у нас будут и экспресс-тесты»

Источник материала: Tut.by

С начала эпидемии под контролем санитарно-эпидемиологической службы находились более чем 23 тысячи пациентов. Это более 1000 контактов первого уровня, остальные — контакты второго уровня. Об этом заместитель министра здравоохранения Елена Богдан рассказала в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ.



Фото: СТВ

— Оснований для паники сегодня нет. В настоящий момент ситуация полностью под контролем. Так случилось, что эта ситуация с коронавирусом совпала с ежегодным подъемом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Мы еженедельно мониторим эту ситуацию, начиная с первой недели этого года. Мы сравниваем ее с пятилетним периодом. Сегодня заболеваемость этими вирусными заболеваниями ниже, чем была по прошлому году. Учитывая такую теплую зиму, у нас получилось смещение на 2−3 недели подъема заболеваемости. С прошлой недели мы видим уже снижение ее, -рассказала замминистра.

Основные циркулирующие вирусы сегодня — РС-вирус, аденовирус, ротавирус. Основную проблему для отделений анестезиологии, реанимации тяжелых пневмоний в настоящее время дают в основном вирусы гриппа.

— Теперь несколько слов о ситуации с коронавирусом. Чем характерен данный вирус — это малосимптомностью. Это боль в горле, субфебрильная (невысокая) температура и общее недомогание. То есть фактически если бы не было наших противоэпидемических мероприятий, то, возможно, мы бы и не обратили внимания на данных пациентов и не принимали бы меры по их изоляции, — отметила Богдан.

С конца января по настоящий момент проведено более 19 тысяч лабораторных тестов по выявлению коронавируса. Тестовые системы используются отечественные. Результат известен в срок от четырех часов до суток.

— Это не экспресс-тесты. Кстати, по экспресс-тестам я должна сказать, что Китайская Народная Республика нам передает 1008 панелей для постановки эксперсс-тестов. Поэтому в ближайшее время у нас будут и экспресс-тесты. Пока мы все отдаем на наш республиканский уровень, централизованно будет проводиться это обследование. Если будет более высокая нагрузка, то готовятся несколько лабораторий, которые тоже начнут работать вот этими качественными тестами.

Основную задачу Минздрав видит в том, чтобы удержаться на нынешнем этапе — работа по эпизодическим случаям.

— Попытаться сделать этот эпидемиологический процесс управляемым, не допустить этого пикообразного, лавинообразного роста заболеваемости, как мы видим сегодня в европейских странах. Все-таки попытаться перевести эту заболеваемость в такое плато. Может быть, оно будет чуть продолжительнее по времени, но не допустить вот этого стремительного роста и развития тяжелого течения заболеваний.

Богдан сообщила, что сегодня в Беларуси коечный фонд — более 80 тысяч.

— В случае, если нам необходимо будет перепрофилирование, то мы располагаем 2500 коек анестезиологии и реанимации. Мы располагаем более чем 30 тысячами коечного фонда, который, по нашим планам, может быть перепрофилирован под коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Мы, учитывая, что для лечения пациентов средней степени тяжести ВОЗ рекомендует использовать кислородотерапию, провели ревизию всех наших систем вывода кислорода для подключения носовых канюль, лицевых масок, то есть без использования специальной дыхательной аппаратуры. И мы на сегодняшний момент располагаем более чем 6000 таких коек, на которых может быть оказана кислородоподдержка пациентам. То есть ресурсов абсолютно достаточно, — заявила замминистра.

В Беларуси есть более 2000 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, которые при необходимости тоже могут быть использованы для оказания медицинской помощи этим пациентам.

— Мы проанализировали и создали необходимые запасы лекарственных средств до четырех месяцев на случай разного развития ситуации. Это работа нашей «Белмедтехники», которая еще раз проверила все необходимое медицинское оборудование, создала запас необходимой одежды для медицинских работников. Мы ежедневно анализируем и расход, и приход. И у нас есть прогнозные потребности, сколько нам необходимо. Должна сказать, что это производится в нашей стране, поэтому здесь проблем с защитной одеждой для наших медицинских работников быть не должно.

Рассказала Богдан и про контроль на въезде в страну.

- Наша задача при пересечении границы — это то, чтобы эти люди попали в наше поле зрения, мы знали, где эти люди были, были ли они действительно в этих эпидемиологических небезопасных местах. Второе — у нас на границах в пунктах перехода установлены тепловизоры. У нас имеются бесконтактные термометры. И в нашем Национальном аэропорту, даже если человек не видит, все равно рамка тепловизора есть, и человек через нее проходит, — сообщила она.

Замминистра рассказала, что въезжающих, естественно, пропустят, потому что есть рамка тепловизора.

— Сама эта работа даже начинается на борту самолета. Стюардессы, когда работают с пассажирами, видят признаки ОРВИ, информируют наши наземные службы о том, что есть пациенты простуженные. Потом у нас рамка тепловизора. Дальше есть пункт санитарного контроля. Туда могут обратиться граждане, которые прилетели, пассажиры, и там сдать мазок на коронавирус. И я должна сказать, что основная масса лиц, которые были у нас инфицированы коронавирусом, были выявлены именно на пунктах санитарного контроля.