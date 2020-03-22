Экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 будут проводить в Беларуси

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщила в эфире телеканала СТВ , что в Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус COVID-19.

«Китайская Народная Республика нам передает 1008 панелей для постановки экспресс-тестов. Поэтому в ближайшее время у нас будут и экспресс-тесты», - цитирует БЕЛТА Елену Богдан.

Елена Богдан отметила также взаимодействие Беларуси с другими зарубежными коллегами: так, было несколько телемостов с коллегами из Китая и Италии. Кроме того, местные специалисты «много лет находятся в тесных научных контактах с представителями других стран», в рамках взаимодействия получают информацию и по коронавирусу.

Сегодня в Беларуси есть более 80 тысяч койко-мест для лечения людей, часть из них могут перепрофилировать для оказания помощи больным коронавирусом. В стране также есть более 2 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и около полутора тысяч наркозно-дыхательных аппаратов. В фармацевтической сети созданы необходимые запасы лекарств - до четырех месяцев в случае разного развития ситуации.

В Беларуси тесты на коронавирус уже сделаны более 19 тысячам человек. Результаты, как правило, готовятся от четырех часов до суток.

«Система абсолютно справляется. Если нам неoбходимо будет еще дoбавить какие-то лаборатории, на сегодняшний мoмент проработан вопрoс резервных. Наши тесты проверены Всемирной oрганизацией здравoохранения. Они получили высокий уровень дoстоверности, и мы можем быть абсoлютно уверены в их качестве», - сказала замминистра.

Белорусские специалисты взаимодействуют с ВОЗ и другими зарубежными коллегами, было проведено несколько телемостов. С учетом зарубежного опыта была разрабoтана инструкция по диагностике и ведению пациентов с кoронавирусной инфекцией, включая бессимптомное носительство.

По мере поступления новой информации о новом коронавирусе Минздрав незамедлительно принимает необходимые меры.

Глава Минздрава Владимир Караник на совещании об эпидемиологической ситуации в стране 19 марта отметил , что в стране осуществляется риск-ориентированный подход на основе анализа рисков и прогнозирования развития ситуации. По его словам, отечественная школа лабораторной диагностики позволила быстро наладить производство собственных тестов на выявление коронавируса.

Александр Лукашенко заявил, что белорусы могут больше пострадать от паники, чем от коронавируса. Паника – это очередной психоз, «который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред».