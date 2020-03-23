Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио и призывает МОК перенести соревнования

Источник материала: Tut.by

Олимпийская и параолимпийская сборные Канады не будут участвовать в летних Олимпийских играх-2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Национального олимпийского комитета Канады.



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«Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК), поддерживаемые комиссиями спортсменов, национальными спортивными организациями и правительством Канады, приняли трудное решение не посылать канадские команды в Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года», — говорится в сообщении.

Канада призвала Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения отложить проведение Игр на один год.

«Хотя мы признаем сложности, связанные с отсрочкой, нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность наших спортсменов и мирового сообщества», — отмечается в сообщении.

Руководство комитетов готово оказать всю необходимую помощь МОК в решении тех сложностей, которые возникнут из-за переноса Игр.

Накануне, напомним, МОК заявил, что решение о датах проведения Олимпиады-2020 в Токио будет принято в ближайшие четыре недели с учетом ситуации с распространением коронавируса.

«В отличие от других спортивных событий перенос Олимпиады чрезвычайно сложная задача. Просто приведу несколько примеров. Некоторые критические важные места, необходимые для Игр, могут быть потенциально уже недоступны. Чрезвычайно сложна ситуация, когда уже миллионы ночей забронированы во множестве отелей. Необходимо будет адаптировать международный спортивный календарь по крайней мере для 33 олимпийских видов спорта. Это лишь некоторые из множества проблем. Поэтому для изучения различных сценариев потребуется сотрудничество оргкомитета Игр-2020, властей Японии, а также всех международных федераций, национальных олимпийских комитетов и других заинтересованных лиц», — говорится в заявлении главы организации Томаса Баха на официальном сайте МОК.

Однако, как заявил в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ, вариант с отсрочкой летних Олимпийских игр в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате.

Летние олимпийские игры Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.