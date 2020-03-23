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Что будет с COVID-19 в будущем? Ученые и вирусологи продолжают изучение

23.03.2020 23:48 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Тем временем ученые продолжают изучение COVID-19. По словам вирусологов, в будущем инфекция может бесследно исчезнуть или же перейти в сезонное заболевание, снизив свою интенсивность. Пока точных прогнозов по срокам не ставят. Впрочем, предпосылки есть. Специалисты приводят примеры.

Наталья Шмелева, завлабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: "Это, может быть, произойдет как эпидемический тупик, что произошло с SARS-вирусом, когда он в течение года практически ушел из циркуляции и больше с 2013 года мы его не встречали. Либо он останется и будет циркулировать в разряде сезонных, ослабив свою патогенность".
Чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции специалисты призывают соблюдать правила личной гигиены.

 
 
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Тем временем ученые продолжают изучение COVID-19. По словам вирусологов, в будущем инфекция может бесследно исчезнуть или же перейти в сезонное заболевание, снизив...
 
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