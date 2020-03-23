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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что будет с COVID-19 в будущем? Ученые и вирусологи продолжают изучение Тем временем ученые продолжают изучение COVID-19. По словам вирусологов, в будущем инфекция может бесследно исчезнуть или же перейти в сезонное заболевание, снизив...

Тем временем ученые продолжают изучение COVID-19. По словам вирусологов, в будущем инфекция может бесследно исчезнуть или же перейти в сезонное заболевание, снизив свою интенсивность. Пока точных прогнозов по срокам не ставят. Впрочем, предпосылки есть. Специалисты приводят примеры.Чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции специалисты призывают соблюдать правила личной гигиены.