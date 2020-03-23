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Пласидо Доминго заразился коронавирусом

23.03.2020 08:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Итальянский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что вместе с семьей уходит на карантин, после того как ему подтвердили диагноз - коронавирусная инфекция.


GETTY IMAGES

Доминго написал в "Фейсбуке": "Я считаю своим моральным долгом объявить о том, что у меня коронавирус Covid-19".

Певец призвал своих подписчиков держать дистанцию при общении с людьми, тщательно мыть руки и выполнять все предписания врачей.

"Я и моя семья будем соблюдать самоизоляцию столько, сколько будет необходимо с медицинской точки зрения, - написал Доминго. - Пока что мы все чувствуем себя хорошо, однако у меня была температура и кашель, поэтому я решил сделать анализ, и результат оказался положительным. Я призываю всех быть предельно осторожными, соблюдать основные нормы гигиены, чаще мыть руки, не приближаться к людям ближе, чем на два метра, сделать все, чтобы помешать распространению вируса, и по возможности оставаться дома".


"Вместе мы сможем победить этот вирус и положить конец мировому кризису, чтобы в ближайшее время вернуться к нормальной жизни, - подчеркнул певец. - Пожалуйста, выполняйте требования местных властей и соблюдайте необходимые меры безопасности, чтобы защитить не только себя, но и окружающих".

Ранее в этом месяце Пласидо Доминго объявил о выходе из Американской гильдии музыкальных исполнителей (AGMA) и пожертвовал 500 тыс. долларов на программы по искоренению сексуальных домогательств.

В отношении самого певца ведется расследование по обвинению в домогательствах. Доминго отрицал свою вину, но извинился перед несколькими женщинами за то, что причинил им боль.

Все больше знаменитостей сообщают, что заразились коронавирусом. Среди них князь Монако Альбер II, актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон и супруга канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо.
 
 
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Итальянский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что вместе с семьей уходит на карантин, после того как ему подтвердили диагноз - коронавирусная инфекция.
 
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