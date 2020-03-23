Пандемия коронавируса как время делать ИТ-страну

Источник материала: Tut.by

Коронавирус одним махом сделал в сфере бизнеса и коммуникации то, что уже давно следовало бы и потребность в чем все время накапливалась. Люди во всем мире начали работать удаленно. В странах, где введен карантин, если какие-то государственные услуги недоступны онлайн или по телефону, значит, сейчас они вообще недоступны. Мир стал зависеть от того, насколько эффективно мы можем работать и (относительно) удобно жить, не встречая вживую коллег по работе или государственных служащих.



Источник: pixabay.com

В Беларуси государство старается не останавливать привычную жизнь. Так же еще неделю назад считало, например, правительство Великобритании, но и там теперь закрываются школы. Британская политика поменялась из-за того, что британские власти серьезно отнеслись к данным о том, что вирус может забрать 250 000 жизней . Возможно, что и в Беларуси карантин в той или иной форме случится.

Беларусь стоит перед той же дилеммой, что и многие иные государства : пойти на карантин, который нанесет страшный удар по экономике, или рискнуть здоровьем общества. Но есть отличие, почему западные страны или Китай легче принимают решение пойти на карантин: из-за него их жизнь только притормозит, у нас же может произойти коллапс.

Западные (даже польские ) школьники продолжают учиться в интернете. Это, конечно, плохо для школьников, но это хоть какой-то путь для них, чтобы не терять время и получать образование. Западные высокотехнологические предприятия потерпят краткосрочные убытки, но в долгосрочной перспективе, скорее всего, продолжат работать. Это плохое решение, но тоже рабочее.

Но что будут делать наши школьники? Или белорусские предприятия? Особенно в государственном секторе с большим количеством сотрудников и чуть ли не ручным трудом. Промышленность в принципе невозможна на удаленке, но карантин на несколько месяцев не только остановит предприятие — он может его уничтожить. Мы — не Запад и не Китай, поэтому денег, чтобы перезапустить предприятие, может и не оказаться.

Поэтому сейчас государство боится карантина больше вируса и все мы находимся на передовой у пандемии. Преподаватели ходят в университеты, где были зафиксированы заражения . Госслужащие, которые, например, принимают документы на выдачу паспорта, также продолжают работать, как обычно. Государство не может отослать их в онлайн, потому что в Беларуси таких цифровых возможностей особо и нет.

Запад или Китай в намного лучшем положении, потому что они были лучше готовы к будущему, где люди могут работать удаленно. Мы же воспринимали все электронное как игру в слова. Даже в Беларуси выходили десятки статей об электронном правительстве, но кто их воспринимал серьезно? Даже белорусское государство принимало стратегии по цифровизации , думало о создании Министерства цифровой экономики или ИТ-университета , но все это, по большому счету, кончилось ничем.

Сегодня как раз наступил момент, когда гордость последних лет — ИТ-индустрия — может помочь стране. Если есть риск закрытия школ, то почему Министерство образования не заказывает в Парке высоких технологий систему онлайн-образования для школ?

Это применимо и к Минздраву, и нужно понимать, что многие страны ищут сейчас цифровые решения. В Великобритании Борис Джонсон назвал ситуацию «цифровым Дюнкерком» и попросил Google, Uber, Amazon и другие технологические компании выделить свои ресурсы. В США администрация Трампа попросила Google помочь с онлайн-сервисом для оценки того, кто должен проверяться на коронавирус.

Если (а скорее когда) эпидемия распространится, Беларуси потребуется полное участие ИТ-сообщества по примеру китайского Wuhan2020 . Эта open-source-инициатива собирала в реальном времени данные о больницах, предприятиях, закупках, пожертвованиях, объединяя готовых помочь и пострадавших. У нас есть множество стартапов, хакатон-сообществ (которые уже начинают действовать ), программистов и дизайнеров, в чьей помощи нуждаются граждане.

Сегодняшний кризис — это вызов для всех. Общество должно показать государству и бизнесу потребность в новых решениях, а государство — продемонстрировать, что готово их внедрять. Также оно должно помогать белорусскому бизнесу стать более устойчивым и «цифровым», а тот должен показать новые инновационные решения, которые сделают Беларусь такой же.

Такие инструменты, как базисные онлайн-платформы для образования, делаются за пару недель; создание иных может занять больше времени. Но мы не знаем, когда закончится пандемия, поэтому лучше делать ИТ-страну прямо сейчас.