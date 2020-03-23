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Пандемия коронавируса как время делать ИТ-страну
23.03.2020 10:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Коронавирус одним махом сделал в сфере бизнеса и коммуникации то, что уже давно следовало бы и потребность в чем все время накапливалась. Люди во всем мире начали работать удаленно. В странах, где введен карантин, если какие-то государственные услуги недоступны онлайн или по телефону, значит, сейчас они вообще недоступны. Мир стал зависеть от того, насколько эффективно мы можем работать и (относительно) удобно жить, не встречая вживую коллег по работе или государственных служащих.
В Беларуси государство старается не останавливать привычную жизнь. Так же еще неделю назад считало, например, правительство Великобритании, но и там теперь закрываются школы. Британская политика поменялась из-за того, что британские власти серьезно отнеслись к данным о том, что вирус может забрать
Беларусь стоит перед той же дилеммой,
Западные (даже
Но что будут делать наши школьники? Или белорусские предприятия? Особенно в государственном секторе с большим количеством сотрудников и чуть ли не ручным трудом. Промышленность в принципе невозможна на удаленке, но карантин на несколько месяцев не только остановит предприятие — он может его уничтожить. Мы — не Запад и не Китай, поэтому денег, чтобы перезапустить предприятие, может и не оказаться.
Поэтому сейчас государство
Запад или Китай в намного лучшем положении, потому что они были лучше готовы к будущему, где люди могут работать удаленно. Мы же воспринимали все электронное как игру в слова. Даже в Беларуси выходили десятки статей об электронном правительстве, но кто их воспринимал серьезно? Даже белорусское государство принимало
Сегодня как раз наступил момент, когда гордость последних лет — ИТ-индустрия — может помочь стране. Если есть риск закрытия школ, то почему Министерство образования не заказывает в Парке высоких технологий систему онлайн-образования для школ?
Это применимо и к Минздраву, и нужно понимать, что многие страны ищут сейчас цифровые решения. В Великобритании Борис Джонсон назвал ситуацию
Если (а скорее когда) эпидемия распространится, Беларуси потребуется полное участие ИТ-сообщества по примеру китайского
Сегодняшний кризис — это вызов для всех. Общество должно показать государству и бизнесу потребность в новых решениях, а государство — продемонстрировать, что готово их внедрять. Также оно должно помогать белорусскому бизнесу стать
Такие инструменты, как базисные онлайн-платформы для образования, делаются за пару недель; создание иных может занять больше времени. Но мы не знаем, когда закончится пандемия, поэтому лучше делать ИТ-страну прямо сейчас.
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Мир стал зависеть от того, насколько эффективно мы можем работать и (относительно) удобно жить, не встречая вживую коллег по работе или государственных служащих.
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