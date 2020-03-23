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В Могилёвской области работает горячая линия по профилактике коронавируса

23.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Могилёвской области работает горячая линия по профилактике коронавирусаВ Могилёвской области организована работа горячей линии по вопросам профилактики коронавирусной инфекции по номерам телефонов

8(0222) 63-53-60 (круглосуточно), 8(0222) 33-18-68 (ежедневно с 8:00 до 18:00)

 

 
 
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В Могилёвской области организована работа горячей линии по вопросам профилактики коронавирусной инфекции по номерам телефонов 8(0222) 63-53-60 (круглосуточно), 8(0222)...
 
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