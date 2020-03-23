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Весь секрет в туалетной бумаге. Посмотрите, как минчанин предлагает тренироваться дома

23.03.2020 13:35 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин Дмитрий Ходан в своем фитнес-блоге опубликовал домашнюю тренировку, для которой понадобится необычный спортинвентарь — туалетная бумага.

Снять такой ролик Дмитрия вдохновили многочисленные шутки в интернете насчет того, что из-за коронавируса запасаются туалетной бумагой. Использовать «стратегический резерв» минчанин предложил для круговой тренировки: в каждом из шести упражнений (выпады, скручивания, приседы, подъемы туловища) используется один или сразу несколько рулонов.

— Решил снять видео, чтобы поднять людям настроение. И дать им возможность поддержать себя в форме, ведь многие стали реже бывать в фитнес-центрах и в целом ходить на прогулки. Раньше люди хотя бы просто по делам выхаживали 10−15 тысяч шагов — это большой расход энергии. А сейчас у многих активность нулевая, и походы — только к холодильнику.

Поэтому в своем блоге Дмитрий каждый день дает задания по физической активности для тех, кто работает из дома. Та же шуточная тренировка с рулоном туалетной бумаги направлена на развитие выносливости, проработает бедра, ягодицы и пресс (и подойдет для тех, у кого нет противопоказаний к физическим нагрузкам).

— Но комплекс не обладает «жиросжигающим эффектом» — в похудении поможет только дефицит килокалорий, — напоминает тренер.

А еще минчанин не исключает, что скоро снимет и видеотренировку с упаковкой гречки.

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Видео с домашней тренировкой, для которой понадобится туалетная бумага.
 
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