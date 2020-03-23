Зампредседателя ФХБ Гончаров: «Подготовка к ЧМ-2021 продолжается, разговоров о переносе турнира не было»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров высказался касательно возможного переноса ЧМ-2021 .

Ранее ЧМ-2020 в швейцарских Цюрихе и Лозанне был отменен из-за пандемии коронавируса .

В 2021 году турнир должен пройти в Беларуси и Латвии.

«На сегодняшний день подготовка к ЧМ-2021 продолжается без изменений. Никаких разговоров о возможном переносе турнира с нашей стороной на данный момент не было. Сейчас такое время, что можно быть уверенным только в сегодняшнем дне, а что будет завтра, никто не может сказать.



Не думаю, что это тот вопрос, который будет решаться в ближайшее время. Поскольку подобное решение может принять только Конгресс ИИХФ, а он был тоже отменен вместе с чемпионатом мира.

В любом случае подобные решения будут приниматься всеми вместе с учетом мнения всех заинтересованных сторон, в том числе белорусской и латвийской федераций хоккея как организаторов чемпионата мира», – сказал Гончаров.