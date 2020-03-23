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Зампредседателя ФХБ Гончаров: «Подготовка к ЧМ-2021 продолжается, разговоров о переносе турнира не было»
23.03.2020 13:39 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров высказался касательно возможного переноса
Ранее ЧМ-2020 в швейцарских Цюрихе и Лозанне был отменен из-за пандемии
В 2021 году турнир должен пройти в Беларуси и Латвии.
«На сегодняшний день подготовка к ЧМ-2021 продолжается без изменений. Никаких разговоров о возможном переносе турнира с нашей стороной на данный момент не было. Сейчас такое время, что можно быть уверенным только в сегодняшнем дне, а что будет завтра, никто не может сказать.
В любом случае подобные решения будут приниматься всеми вместе с учетом мнения всех заинтересованных сторон, в том числе белорусской и латвийской федераций хоккея как организаторов чемпионата мира», – сказал Гончаров.
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Зампредседателя ФХБ Гончаров: «Подготовка к ЧМ-2021 продолжается, разговоров о переносе турнира не было»
Заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров высказался касательно возможного переноса ЧМ-2021.
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