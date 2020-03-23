«Попробовал встать, но упал». Белорус - о землетрясении в Загребе, которое произошло во время карантина

Источник материала: Tut.by

«Это было как в фильмах ужасов: по стенам пошли трещины, с потолка стала падать штукатурка, дом шатало, — описывает землетрясение , которое произошло в воскресенье в Загребе, белорус Иван Равовой. — Власти просят всех по возможности сидеть дома. Говорят, землетрясение отразится на людях меньше, чем коронавирус».



Фото: Иван Равовой

Иван работает в IT-компании. Из Минска в Загреб он переехал в феврале. 12 марта белорус официально получил разрешение на работу в Хорватии, а 14-го, рассказывает, туристов и тех, кто без повода находился в стране, попросили уехать к себе домой. Причина — коронавирус.

— Можно сказать, мне повезло, — шутит белорус, подметая, обвалившуюся с потолка штукатурку. — Вчера в течение дня тут еще периодически трясло, но сила толчков постоянно шла на спад, поэтому было не страшно.



Фото: страница Ивана Равового в Фейсбуке

Иван живет в историческом центре Загреба. Тут, говорит, «трясло сильнее всего». По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в воскресенье в Хорватии было зафиксировано землетрясения магнитудой 5,3 и 5.

— Новостей, о том, что возможно землетрясение, накануне я не встречал, — говорит собеседник. — В воскресенье утром проснулся от сильного гула, казалось, земля сотрясается. Стены в доме ходили ходуном. Упал телевизор, разломалось несколько ящиков в тумбочках. Я попробовал встать, но упал. Казалось, это конец света.

Белорус, как и другие жители города, выбежал во двор. На улице было довольно прохладно, поэтому многие укутывались в одеяла. Для безопасности Иван пошел в ближайший сквер — подальше от зданий. После этого, вспоминает, чувствовалось еще пару толчков, но менее сильных.



Фото: Иван Равовой

— Спасатели среагировали очень быстро, позже к ним присоединилась армия и волонтеры. Завалы разбирают до сих пор, — описывает происходящее собеседник. — В моем сквере есть пекарня. В воскресенье утром они стали бесплатно раздавать людям воду и круассаны. Накануне из-за коронавируса всех просили без необходимости не покидать город. Но после землетрясения на улице было много машин. Я так понимаю, все, кто мог, уезжали из дома. Замечаний им никто не делал.



Фото: Иван Равовой

По информации агентства Reuters, в результате землетрясения один человек погиб. Подростка обнаружили под завалами обрушившегося здания.

«Несмотря на ЧП, люди в очередях стараются держаться подальше друг от друга и не паниковать»

На улице Иван провел примерно четыре часа. Из того, что увидел, самой пострадавшей показалась историческая часть Загреба. Лепнина, скульптуры свалились на машины. В квартире Ивана повреждения в основном косметические. Жить здесь можно. А вот в соседнем доме в апартаменты провалилась часть дымохода.



Фото: Иван Равовой

— Это случилось как раз в квартире моей коллеги, — рассказывает собеседник. — Часть дымохода застряла в потолке в ванной. Жить в таком помещении сейчас невозможно, поэтому коллега с семье переехали к родственникам. Вообще, всем, кому необходимо временное жилье, государство готово его предоставить.



Фото: Иван Равовой

Кроме того, продолжает собеседник, Фейсбук открыл сервис помощи пострадавшим. Здесь можно оставить заявки тем, кто нуждается в жилье, и тем, кто готов кого-то на время приютить. Иван видел тут три заявки от нуждающихся семей. Свою помощь пока предлагать не стал. После землетрясения в его доме не было света и газа. Электричество вчера вернули, газ еще не включили.



Квартира белоруса после землетрясения. Фото: Иван Равовой

— Сейчас специалисты ходят по домам проверяют оборудование. Отопление газовое, поэтому тепла в квартире тоже нет, — рассказывает белорус. — Примерно через два часа после ЧП власти заявили, что землетрясение не носит серьезного масштаба. Это, сообщили, меньше отразится на людях, чем коронавирус. Поэтому по возможности всем рекомендовали оставаться дома. Но мне на улице спокойнее, — шутит Иван.

Хотя до этого, рассказывает, из-за карантина по коронавирусу всю предыдущую неделю просидел дома.

Еще в прошлый понедельник, продолжает, в связи с эпидемиологической ситуацией, сотрудников их компании просили работать из дома. В стране стали закрываться учебные заведения, кафе, рестораны, огораживать парки и детские площадки. В субботу появилась информация, что коронавирус в Хорватии выявили более чем у 160 человек. В воскресенье перестал работать общественный транспорт.



На втором снимке очередь в магазин. Фото: Иван Равовой

— Работали только аптеки, продуктовые магазины, банки. Всю неделю я провел в самоизоляции, но в эту субботу решил прогуляться, — возвращается к тем событиям собеседник. — В парке ездили полицейские и просили всех, кто катался на велосипедах, сидел на лавочках или гулял с детьми, пойти домой.

Сегодня Ивану снова нужно было в город. Вокруг, рассказывает, немало людей. Все в масках.



Фото: Иван Равовой

— Работают банки, продуктовые магазины и аптеки. Внутрь пускают по пару человек. Опасные места перегорожены лентами, мусорными баками и другими подручными средствами, — описывает он ситуацию. — Рядом с банками, аптеками, небольшие очереди. Получилось, что одна ситуация наложилась на другую. Но, несмотря на это, люди в очередях стараются держаться подальше друг от друга и не паникуют.