Как школьники, студенты и детсадовцы могут остаться дома в самоизоляции, не нарушая правил

Источник материала: Tut.by

Карантина в учреждениях образования нет, и вводить его пока нецелесообразно, считают в Министерстве здравоохранения. Занятия в школах продолжают идти в обычном режиме, только вузы немного скорректировали свое расписание: на время отказались от поточных лекций, чтобы избежать массового скопления людей. При этом многие родители решают не пускать своих детей в школу из-за ситуации с коронавирусом, а студенты хотят перейти на индивидуальное обучение из дома. Возможно ли это? И как?



Фото: Reuters

Школы: заявление классному руководителю и справка о том, что здоров (-а)

В Беларуси нет нормативных актов, где указано, сколько ребенок может не ходить в школу, рассказывают в Министерстве образования. Этот момент прописан в правилах внутреннего распорядка каждого учреждения образования.

Оставить ребенка дома — такое право у родителей есть, отмечают в Минобре. Для этого нужно написать заявление классному руководителю. В нем необходимо указать, на какой срок они забирают ребенка, где и с кем он будет все время своего отсутствия.

— Количество дней, сколько ученики так могут не ходить на занятия, не регламентируется, — говорят в ведомстве.

При этом перед тем, как ребенок снова пойдет в школу, необходимо получить справку от врача о том, что он здоров.

Детские сады: отсутствовать можно до 30 дней

По законодательству, детский сад имеет право отчислить ребенка, если он отсутствует по неуважительной причине больше 30 дней. При этом каждый случай рассматривают индивидуально.

То есть отсутствовать в саду без угрозы потерять свое место можно до 30 дней, правда, после длительного перерыва воспитатели попросят у родителей справку, которая должна подтвердить, что ребенок здоров.

Вузы: индивидуальные задания и работа через онлайн-портал

К организации учебного процесса во время эпидемии коронавируса каждый вуз подходит по-своему. Многие университеты на время отказались от проведения поточных лекций. Но студенты продолжают ходить на практические и лабораторные занятия и учиться в небольших группах.

В БГУ начало учебных занятий у большинства студентов сдвинулось с 8.30 на 9.45. Поточные лекционные курсы для всех факультетов перенесены на более поздний срок. Занятия — практические, семинарские, лабораторные и консультации — проводятся в малочисленных группах. «При этом они не отменяются, и обучение не переводится на дистанционную форму», — отмечают в пресс-службе университета.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По возможности факультеты БГУ проводят занятия в форме управляемой самостоятельной работы на образовательном портале.

— Сегодня на нем содержатся презентации лекций, тесты, практические задания, семинарские материалы, проводятся контроль и оценка более чем по 2000 дисциплинам. Его пользователями являются около 15 тысяч студентов и преподавателей. Единственным условием работы портала является одновременный выход всей группы студентов и преподавателя на портал согласно расписанию занятий.

Количество зарегистрировавшихся студентов приравнивается к числу присутствующих.

В БГУИР, рассказывают преподаватели , есть возможность написать заявление, чтобы не посещать аудиторные занятия. При этом студент получает индивидуальное задание от преподавателя, над которым он будет работать дома.

В МГЛУ — несмотря на попытки студентов иняза бастовать — занятия проходят, как обычно. За исключением лекций: они пока отменяются и переносятся на более поздний срок.

После того как стало известно, что у студента БНТУ выявили коронавирус, университет отменил все аудиторные занятия. Студенты получали индивидуальные задания от преподавателей, слушали онлайн-лекции на канале университета в YouTube. Сейчас, по словам первого проректора БНТУ Георгия Вершины, учебный процесс идет в штатном режиме. Из изменений: занятия проводятся в малочисленных группах.