Россия запретила продавать крупы за границу

Источник материала: Tut.by

Россия вводит временный запрет на экспорт всех видов круп. Пока ограничение будет действовать 10 дней, пишет ТАСС . В последнее время из-за эпидемии коронавируса и введения ограничительных мер для предотвращения распространения инфекции отмечается ажиотаж в магазинах на продукты первой необходимости.



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«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», — сказано в письме заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам.

Спрос на крупы в последнее время сильно вырос: в начале марта продажи этой категории товаров в России подскочили на 27,8%, пишет «Коммерсантъ» . Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 марта подготовить предложения о целесообразности ограничения экспорта лекарств, продуктов и товаров первой необходимости, а также профильным министерствам представить предложения об ограничении экспорта по группам товаров.