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Россия запретила продавать крупы за границу
23.03.2020 18:16 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия вводит временный запрет на экспорт всех видов круп. Пока ограничение будет действовать 10 дней, пишет
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», — сказано в письме заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам.
Спрос на крупы в последнее время сильно вырос: в начале марта продажи этой категории товаров в России подскочили на 27,8%, пишет
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Россия вводит временный запрет на экспорт всех видов круп. Пока ограничение будет действовать 10 дней.
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