|
Эпидемия в Италии: два дня подряд снижается количество смертей, выписан первый пациент с COVID-19
24.03.2020 12:21 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Италии за сутки от болезней, вызванных коронавирусом, умер 601 человек, 22 марта умерли
В Италии с начала эпидемии заразились 63 927 человек, выздоровели 7432 пациента (за последние сутки поправились 952 человека), умерли 6077 человек, сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
В стране
По
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Италии за сутки от болезней, вызванных коронавирусом, умер 601 человек, 22 марта умер 651 человек, 21 марта - 793.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)