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Эпидемия в Италии: два дня подряд снижается количество смертей, выписан первый пациент с COVID-19

24.03.2020 12:21 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Италии за сутки от болезней, вызванных коронавирусом, умер 601 человек, 22 марта умерли 651 человек, 21 марта — 793. Таким образом вторые сутки подряд наблюдается снижение летальных исходов. Кроме того, в Италии выписали пациента, с которого началась локальная вспышка коронавируса, пишет ANSA.


Фото: Reuters

В Италии с начала эпидемии заразились 63 927 человек, выздоровели 7432 пациента (за последние сутки поправились 952 человека), умерли 6077 человек, сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

В стране выписали первого пациента с коронавирусом — 38-летнего Маттиа из города Кодоньо (северная область Ломбардия). Мужчина попал в больницу 19 февраля. 21 февраля его в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью перевели в реанимацию. 9 марта он смог дышать самостоятельно. «Мне повезло, оставайтесь дома», — сказал мужчина.

По данным онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США) на вечер 23 марта, количество случаев коронавируса в мире превысило 370 тысяч. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об ускорении пандемии коронавируса.

 
 
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В Италии за сутки от болезней, вызванных коронавирусом, умер 601 человек, 22 марта умер 651 человек, 21 марта - 793.
 
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