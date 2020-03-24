В Могилеве можно сделать тест на коронавирус

Источник материала: Горецкий вестник

Лаборатория областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья получила партию тестов на коронавирус. В сутки здесь можно провести более двухсот исследований.

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Ранее их проводили только в Минске в Республиканском научно-практическом центре. Сейчас тесты поставляют в лабораторию Могилевского областного центра гигиены и эпидемиологии. Узнать результат теста можно за четыре с половиной часа.