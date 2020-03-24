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В Могилеве можно сделать тест на коронавирус

24.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Лаборатория областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья получила партию тестов на коронавирус. В сутки здесь можно провести более двухсот исследований.

 

 

Ранее их проводили только в Минске в Республиканском научно-практическом центре. Сейчас тесты поставляют в лабораторию Могилевского областного центра гигиены и эпидемиологии. Узнать результат теста можно за четыре с половиной часа.

 

www.tvrmogilev.by


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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  Лаборатория областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья получила партию тестов на коронавирус. В сутки здесь можно провести более двухсот...
 
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