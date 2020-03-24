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Хроника пандемии: в Европе усиливают карантинные меры, а из Китая приходят хорошие новости

24.03.2020 12:21 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мире количество зараженных коронавирусом нового типа превысило 380 тысяч человек. Жертвами стали 16 572 человека, выздоровели — более 101 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).


Фото: Reuters
  • По количеству зараженных лидером по-прежнему остается Китай (81 514 человек), Италия (63 927 человек) и США (46 332 человека). По количеству жертв COVID-19 лидирует Италия (6 077 человек), Китай (3 277 человек) и Испания (2 311 человек).
  • Пандемия ускоряется, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По данным ВОЗ, первые 100 тысяч случаев коронавируса были зарегистрированы за 67 дней с момента первого обнаруженного COVID-19, вторая сотня — за 11 дней, третья — всего за 4 дня.

Динамика распространения коронавируса в мире. Иллюстрация: CSSE
  • Но из Китая приходят обнадеживающие известия: более 90% зараженных коронавирусом нового типа выздоровели. За последние 24 часа в КНР вылечились 456 пациентов. При этом заразились 78 человек, а погибли семеро.
  • Сложная ситуация сохраняется в Италии, второй день подряд наблюдается снижение летальных исходов. За последние 24 часа от болезней, вызванных коронавирусом, умер 601 человек, 22 марта умер 651 человек, 21 марта — 793. Кроме того, в Италии выписали «нулевого» пациента, с которого началась локальная вспышка коронавируса.
  • Британия, которая первоначально выступала против карантина, ввела жесткие меры. Выходить из дома будет разрешено только для покупок продуктов и товаров первой необходимости, физических упражнений (не чаще раза в день и в одиночестве или вместе с членами семьи), по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой. В Нидерландах также ввели запрет на собрания больше двух людей из-за коронавируса.
  • В Литве, в которой зарегистрировали уже 179 случаев заражения коронавирусом и один человек умер, карантин продлевают на две недели. Власти также планируют ввести уголовную ответственность и поднять штрафы до 1500 евро за нарушение карантинного режима. В Латвии уже 180 человек заразились коронавирусом (жертв нет, один человек поправился). В Польше количество зараженных выросло до 749 человек (восемь умерли, 13 выздоровели) прогнозируют, что вспышка коронавируса в стране продлится еще как минимум месяц.
  • В Украине, где зарегистрировали 73 зараженных коронавирусом (трое умерли, один выздоровел), ужесточили карантинные меры — украинцам запрещено выезжать за пределы страны в туристических целях, также всем необходимо соблюдать «социальную дистанцию» в 1,5 метра. Власти Украины также решили отложить призыв на военную службу. А вот в России (438 зараженных/17 выздоровевших) сроки весеннего призыва решили не переносить, но все новобранцы пройдут обследование на коронавирус.
  • В Беларуси, по последним данным, 81 случай заражения коронавирусом, 22 человека уже выздоровели. Самому старшему пациенту 78 лет, самому младшему — 3 года.
 
 
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В мире количество зараженных коронавирусом нового типа превысило 380 тысяч человек. Жертвами стали 16 572 человека, выздоровели - более 101 тысячи человек.
 
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