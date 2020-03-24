МВФ предупреждает о серьезной рецессии в 2020 году

Источник материала: Ежедневник

Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что 2020 год может быть отмечен серьезной рецессией. Прогнозы на восстановление наступят в следующем году.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева выступила с предупреждением после телефонной конференции с министрами финансов G20 и центральными банками.

«Экономические последствия будут ужасными, но чем быстрее коронавирус остановится, тем быстрее и мощнее будет восстановление», — подчеркнула она.

Спад производства или замедление темпов экономического роста будут такими же серьезными, как наблюдалось в 2008 году в период мирового финансового кризиса.

Георгиева добавила, что развитые экономики в целом лучше реагируют на кризис. В то же время многие развивающиеся страны и страны с низким уровнем дохода сталкиваются с серьезными проблемами, поскольку отток капитала уже идет из более бедных стран.

Фонд будет усиливать помощь нуждающимся странам, одновременно призывая центральные банки создать дополнительные свопы для предотвращения кризисов ликвидности на развивающихся рынках и в более бедных странах.

Многие из самых богатых стран мира уже установили линии обмена, в том числе с Федеральным резервом США.

Министры финансов и центральные банки стран G20 понимают и готовы координировать свои действия с целью найти выход из кризиса, вызванного распространением нового коронавируса. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.