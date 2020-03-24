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Чепа о VAR в Беларуси: «Не только большие деньги главное препятсвие внедрению VAR. Где найти столько людей?»

24.03.2020 09:34 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа в интервью газете «Прессбол» порассуждал о сложности введения системы VAR в чемпионате Беларуси.

— Мы видим, что VAR есть в Англии и России, однако и там ошибок не удается избежать. Главный вопрос: кто пользуется VAR? В отдельном кабинете сидят главный судья и помощник — как минимум такого же уровня, как главный и помощник, работающие в поле. То есть получается, что на матч нужно командировать двух главных и трех помощников. Где найти столько людей?

Возможно, через несколько лет и мы дойдем до этого, но не сейчас. Поэтому не только большие деньги главное препятствие внедрению у нас системы VAR. Нужно растить кадры, – сказал Чепа.

Чемпионат Беларуси не боится коронавируса

 
 
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Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа в интервью газете «Прессбол» порассуждал о сложности введения системы VAR в чемпионате Беларуси.
 
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