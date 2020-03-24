Минус сильного доллара назвал Дональд Трамп

Источник материала: ОНТ

Главный минус сильного американского доллара назвал президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме по вопросам пандемии коронавируса, которая нанесла ущерб экономике Штатов.

«Сильный доллар – это хорошо, но на самом деле это только звучит хорошо, но правда в том, что он делает некоторые вещи, такие как торговля, намного сложнее», – заявил Трамп, его цитирует Business Times.

Тем временем, агентство Bloomberg отмечает, что, по мнению американского президента, США смогут восстановить экономическую деятельность гораздо раньше, чем через три-четыре месяца.

«Америка скоро снова будет открыта для бизнеса. Очень скоро, – сказал Трамп. – Намного раньше, чем через три или четыре месяца». Он добавил, что страна была создана не для того, чтобы быть закрытой.

«Мы не позволим лечению быть хуже самой проблемы», – констатировал Трамп.

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