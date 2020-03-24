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Константин Генич: «После выхода интервью начали писать: да кто ты такой, чтобы хаять чемпионат Беларуси? Но я ни в коем случае не хаял»
24.03.2020 16:52 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский комментатор
– Много отзывов получили о репортаже?
– Не зря сказал, что почувствовал себя Юрием Гагариным. Было очень много звонков. После финала Лиги чемпионов столько не звонили. И российские коллеги, и из Беларуси, разумеется.
Все хотели узнать впечатления. В условиях информационного спортивного голода поступает мало новостей со знаком плюс. В основном они со знаком коронавируса. Недавно, к сожалению, скончался бывший президент
Единственное, несколько человек подкорректировали меня по поводу ударения в названии команды
А уже после выхода интервью кто-то стал писать гневные сообщения: да какое ты имеешь право, да кто ты такой, чтобы хаять чемпионат Беларуси? Но я ни в коем случае не хаял. Да, задали вопрос: кто из этих футболистов мог бы показать себя в командах премьер-лиги? Ответил: по одной игре судить очень трудно. Были игроки, которые мне понравились.
Например, условному Янушу тридцать пять – он может усилить клуб премьер-лиги? У меня большие сомнения на этот счет. Голкипер Хаткевич с той работой, которая у него была в первом тайме, справился. Но я не уверен, что в России есть острая необходимость во вратарях.
Кто еще? Кадимян из
БАТЭ – главный фаворит чемпионата. Кэф на Брест – 2.25, «Шахтер» – 4.5, «Динамо» Минск – 10!
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Константин Генич: «После выхода интервью начали писать: да кто ты такой, чтобы хаять чемпионат Беларуси? Но я ни в коем случае не хаял»
Российский комментатор Константин Генич высказался о чемпионате Беларуси.
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