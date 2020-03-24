ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Константин Генич: «После выхода интервью начали писать: да кто ты такой, чтобы хаять чемпионат Беларуси? Но я ни в коем случае не хаял»

24.03.2020 16:52 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор Константин Генич в интервью «Прессболу» высказался о чемпионате Беларуси.

– Много отзывов получили о репортаже?

– Не зря сказал, что почувствовал себя Юрием Гагариным. Было очень много звонков. После финала Лиги чемпионов столько не звонили. И российские коллеги, и из Беларуси, разумеется.

Все хотели узнать впечатления. В условиях информационного спортивного голода поступает мало новостей со знаком плюс. В основном они со знаком коронавируса. Недавно, к сожалению, скончался бывший президент «Реала» Лоренсо Санс. Когда в этом негативном море появляется какая-то позитивная молекула, конечно, о ней хочется поговорить.

Единственное, несколько человек подкорректировали меня по поводу ударения в названии команды «Смолевичи». Ну, ошибся, да. Для первого раза нестрашно. Думаю, сильно критиковать не стоит.

А уже после выхода интервью кто-то стал писать гневные сообщения: да какое ты имеешь право, да кто ты такой, чтобы хаять чемпионат Беларуси? Но я ни в коем случае не хаял. Да, задали вопрос: кто из этих футболистов мог бы показать себя в командах премьер-лиги? Ответил: по одной игре судить очень трудно. Были игроки, которые мне понравились.

Например, условному Янушу тридцать пять – он может усилить клуб премьер-лиги? У меня большие сомнения на этот счет. Голкипер Хаткевич с той работой, которая у него была в первом тайме, справился. Но я не уверен, что в России есть острая необходимость во вратарях.

Кто еще? Кадимян из «Немана» неплохо себя проявил. Но опять-таки надо смотреть на дистанции. Поэтому и пошла такая реакция: какое ты имеешь право критиковать чемпионат Беларуси? Да я не критиковал и не собирался. Может, это первый и последний матч турнира, который я комментировал. Пожелаю ему только удачи, – сказал Генич.

«Не увидел ни одного игрока, который мог бы усилить клуб РПЛ». Комментатор «Матч ТВ» отработал на белфутболе и делится впечатлениями

БАТЭ – главный фаворит чемпионата. Кэф на Брест – 2.25, «Шахтер» – 4.5, «Динамо» Минск – 10!

 
Теги: Новости, Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости
 
Анна Гуськова: «Уже надоело, что все говорят о коронавирусе. У людей какой-то массовый психоз»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика