Константин Генич: «После выхода интервью начали писать: да кто ты такой, чтобы хаять чемпионат Беларуси? Но я ни в коем случае не хаял»

Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор в интервью « Прессболу » высказался о чемпионате Беларуси.

– Много отзывов получили о репортаже?

– Не зря сказал, что почувствовал себя Юрием Гагариным. Было очень много звонков. После финала Лиги чемпионов столько не звонили. И российские коллеги, и из Беларуси, разумеется.

Все хотели узнать впечатления. В условиях информационного спортивного голода поступает мало новостей со знаком плюс. В основном они со знаком коронавируса. Недавно, к сожалению, скончался бывший президент Лоренсо Санс. Когда в этом негативном море появляется какая-то позитивная молекула, конечно, о ней хочется поговорить.

Единственное, несколько человек подкорректировали меня по поводу ударения в названии команды . Ну, ошибся, да. Для первого раза нестрашно. Думаю, сильно критиковать не стоит.

А уже после выхода интервью кто-то стал писать гневные сообщения: да какое ты имеешь право, да кто ты такой, чтобы хаять чемпионат Беларуси? Но я ни в коем случае не хаял. Да, задали вопрос: кто из этих футболистов мог бы показать себя в командах премьер-лиги? Ответил: по одной игре судить очень трудно. Были игроки, которые мне понравились.

Например, условному Янушу тридцать пять – он может усилить клуб премьер-лиги? У меня большие сомнения на этот счет. Голкипер Хаткевич с той работой, которая у него была в первом тайме, справился. Но я не уверен, что в России есть острая необходимость во вратарях.

Кто еще? Кадимян из неплохо себя проявил. Но опять-таки надо смотреть на дистанции. Поэтому и пошла такая реакция: какое ты имеешь право критиковать чемпионат Беларуси? Да я не критиковал и не собирался. Может, это первый и последний матч турнира, который я комментировал. Пожелаю ему только удачи, – сказал Генич.

«Не увидел ни одного игрока, который мог бы усилить клуб РПЛ». Комментатор «Матч ТВ» отработал на белфутболе и делится впечатлениями

БАТЭ – главный фаворит чемпионата. Кэф на Брест – 2.25, «Шахтер» – 4.5, «Динамо» Минск – 10!