Анна Гуськова: «Уже надоело, что все говорят о коронавирусе. У людей какой-то массовый психоз»

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийская чемпионка по фристайлу поделилась мнением о пандемии коронавируса.

– Уже надоело, что все говорят о коронавирусе. Из каждого угла – только об этом, у людей какой-то массовый психоз. Понятно, что ситуация в некоторых вызывает страх, но не нужно дополнительно накручивать панику.

По моему мнению, нужно не паниковать, а придерживаться определенных правил, чтобы не заболеть: постоянно обрабатывать руки антисептиками, поменьше находиться в местах, где проводятся массовые мероприятия, и быть подальше от людей с кашлем.

На спортивные планы ситуация особо не повлияла, так как у фристайлистов сезон уже закончился. Нас постоянно проверяют спортивные медики. Вроде бы все здоровы, – сказала Гуськова.