ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Анна Гуськова: «Уже надоело, что все говорят о коронавирусе. У людей какой-то массовый психоз»

24.03.2020 16:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова поделилась мнением о пандемии коронавируса.

– Уже надоело, что все говорят о коронавирусе. Из каждого угла – только об этом, у людей какой-то массовый психоз. Понятно, что ситуация в некоторых вызывает страх, но не нужно дополнительно накручивать панику.

По моему мнению, нужно не паниковать, а придерживаться определенных правил, чтобы не заболеть: постоянно обрабатывать руки антисептиками, поменьше находиться в местах, где проводятся массовые мероприятия, и быть подальше от людей с кашлем.

На спортивные планы ситуация особо не повлияла, так как у фристайлистов сезон уже закончился. Нас постоянно проверяют спортивные медики. Вроде бы все здоровы, – сказала Гуськова.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова поделилась мнением о пандемии коронавируса.
 
Новости дня
Новости
 
Все футболисты, проходящие по делу о договорных матчах, признали свою вину в полном объеме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика