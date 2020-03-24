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Анна Гуськова: «Уже надоело, что все говорят о коронавирусе. У людей какой-то массовый психоз»
24.03.2020 16:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Олимпийская чемпионка по фристайлу
– Уже надоело, что все говорят о коронавирусе. Из каждого угла – только об этом, у людей какой-то массовый психоз. Понятно, что ситуация в некоторых вызывает страх, но не нужно дополнительно накручивать панику.
По моему мнению, нужно не паниковать, а придерживаться определенных правил, чтобы не заболеть: постоянно обрабатывать руки антисептиками, поменьше находиться в местах, где проводятся массовые мероприятия, и быть подальше от людей с кашлем.
На спортивные планы ситуация особо не повлияла, так как у фристайлистов сезон уже закончился. Нас постоянно проверяют спортивные медики. Вроде бы все здоровы, – сказала Гуськова.
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Олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова поделилась мнением о пандемии коронавируса.
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